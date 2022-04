Fire TV Stick : tous les modèles du lecteur multimédia sont à prix cassés

Le Fire TV Stick est à l'honneur chez Amazon et chez Boulanger ! À l'occasion d'une offre à durée limitée, tous les modèles du célèbre lecteur multimédia sont à prix cassés. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE TV STICK (BOULANGER)

Amazon et Boulanger profitent de la saison printanière pour casser les prix de l'excellent Fire TV Stick. Jusqu'au jeudi 14 avril 2022, le fameux lecteur multimédia décliné en plusieurs versions bénéficie d'une réduction pouvant aller jusqu'à 41%.

Ainsi, les modèles Lite et classique du stick d'Amazon sont proposés aux prix respectifs de 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros) et de 24,99 euros (au lieu de 39,99 euros). Quant aux modèles 4K et 4K Max, ces derniers sont vendus respectivement aux tarifs de 34,99 euros (au lieu de 59,99 euros) et de 39,99 euros (au lieu de 64,99 euros).

Le Fire TV Stick se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Il dispose d'un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz (ou 1,8 GHz pour le 4K Max), de la technologie sans fil Bluetooth et de la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac.