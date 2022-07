Super prix pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE à moins de 400€ chez AliExpress

AliExpress casse le prix du Xiaomi 11 Lite 5G grâce à un coupon vendeur de -80€. Le smartphone se retrouve ainsi à moins de 400€ ! Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Les soldes d'été prennent fin, mais ce n'est pas pour autant la fin des bonnes affaires. Chez AliExpress, les prix bas sont toujours là ! Aujourd'hui, pour célébrer ce jour particulier, on a par exemple trouvé un smartphone à prix cassé : le Xiaomi 11 Lite 5G NE à seulement 399,90€ grâce notamment à un coupon vendeur de -80€.

Vous avez peur de faire vos achats chez AliExpress ? Pas de panique. Le smartphone est vendu sur le site par la boutique officielle Xiaomi France qui bénéficie de 98% d'avis positifs. Aussi, il est livré en 5 jours depuis la France via Chronopost.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE : un design léger et des performances au top

Avec le Xiaomi 11 Lite 5G NE, vous profitez d'un smartphone au design fin et élégant avec une prise en main confortable et un poids très léger. Il ne pèse en effet que 158 grammes et ne mesure que 6,81mm d'épaisseur. Il est donc pratique à transporter partout où vous voulez.

On apprécie également son module caméra presque plat et des bords fins de 1,88mm. Il peut de plus s'adapter à tous les styles avec plusieurs coloris élégants comme blanc flocon, noir truffe et mint green.

Son écran de 6,55″ Amoled est conçu pour vous faire profiter de vos contenus dans les meilleures conditions. Les images sont nettes et l'écran est robuste grâce à son verre Gorilla Glass 5. Il propose une profondeur de couleur de 10 bits, de la technologie TrueColor et une gamme de couleurs DCI-P3. Grâce à son taux de rafraîchissement de 90Hz, les images sont de plus fluides et vous profitez d'une expérience immersive.

Côté photo, il propose 3 modules arrière : une caméra principale de 64Mp, une caméra ultra grand angle de 8Mp et une caméra télémacro de 5Mp.

