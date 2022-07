Prime Day POCO F3 : le modèle 256 Go du smartphone chute à son meilleur prix

Alerte super deal à saisir chez Amazon ! Pour le Prime Day, le modèle 256 Go du POCO F3 bénéficie d'une réduction totale de près de 170 euros pour descendre sous la barre des 230 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après l'offre sur le POCO M4 Pro, c'est au tour d'un autre smartphone de la gamme POCO d'être victime d'une jolie baisse de prix au cours du Prime Day.

Jusqu'à ce soir, le POCO F3 compatible 5G de la filiale Xiaomi et proposé dans son modèle 256 Go est vendu par le géant de l'e-commerce au tarif de 229,90 euros au lieu de 399 euros. Pour bénéficier du prix réduit, il faut notamment cocher un coupon de réduction qui visible sur la fiche produit. Pour rappel, l'offre promotionnelle est réservée aux membres du service Prime Amazon dont l'essai est gratuit pendant 30 jours pour les nouveaux clients.

Pour en revenir au smartphone, le POCO F3 associé au bon plan Amazon dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Snapdragon 870, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4520 mAh avec la charge rapide 33 W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. Concernant l'APN, on retrouve une caméra principale de 48 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et une caméra télémacro de 5 MP.