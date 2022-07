Le Samsung Galaxy S22 exceptionnellement à 1€ chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vous propose pendant quelques jours le Samsung Galaxy S22 à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation 170Go. Découvrez les détails de l’offre dans cet article.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 31 juillet prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose le nouveau Samsung Galaxy S22 à prix fou ! Vous pouvez en effet vous le procurer pour seulement 1€ +8€/mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation 170Go et à la reprise de votre ancien mobile.

Le forfait Sensation 170Go Bouygues Telecom est à 31,99€/mois pendant 12 mois, puis 48,99€/mois avec un engagement de 24 mois. Il vous permet de profiter de services suivants :

170Go d’Internet mobile en France, dont 80Go utilisables depuis Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Suisse.

Les appels et SMS illimités depuis et vers la France, Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Suisse.

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Notre top 3 des raisons de craquer pour le Galaxy S22

Sorti récemment, le Samsung Galaxy S22 a séduit tous les experts qui l’ont testé jusqu’ici, et pour causes. Il présente en effet de nombreux avantages et une fiche technique impressionnante.

Parmi tous ses bons points, difficile de ne pas citer en premier lieu son design compact et élégant. Les bordures d’écran sont réduites à l’extrême pour une sensation d’immersion au top dans tous vos contenus. Le smartphone est de plus très fin et léger avec un poids de seulement 168 grammes. Enfin, toujours au sujet du design, il est doté d’un verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant, mais aussi à l’arrière. Il résiste ainsi aux rayures et aux chocs.

Autre avantage de taille : son écran Dynamic Amoled de 6,1 pouces. Le Galaxy S22 fait 15,5 cm de diagonale et propose une technologie de dernière génération pour des noirs profonds, des couleurs éclatantes et des contrastes équilibrés. Il propose également une luminosité maximale pour voir votre écran en plein soleil sans problème. Enfin, pour encore plus de fluidité et d’immersion dans vos contenus, il vous propose un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Enfin, parce qu’on a décidé de ne citer que 3 avantages, on termine cette sélection par les capteurs photo du Galaxy S22. Difficile de parler du smartphone sans citer son capteur principal de 50 mégapixels digne d’un appareil pro. Le Galaxy S22 vous propose également un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, le tout boosté par une intelligence artificielle qui permet des photos claires, nettes et riches en couleurs, qu’importent vos conditions. En prime, le smartphone propose un zoom optique 3x et une caméra frontale de 10 mégapixels.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous vite chez Bouygues Telecom pour profiter du smartphone à prix mini !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.