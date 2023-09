Super prix pour le pack Xbox Series S + EA Sports FC 24 chez Amazon

Envie de vous offrir la Xbox Series S avec EA Sports FC 24 ? Sur le site Amazon, le pack comprenant la console Microsoft et le nouveau jeu de simulation de football est vendu sous les 270 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK PS5 + EA SPORTS FC 24

Alors qu'il est possible profiter de 120 euros de réduction sur le pack PS5 + EA Sports FC 24 sur le site Micromania, Amazon propose à ses clients de bénéficier d'une belle offre sur un pack incluant la Xbox Series S et le nouveau jeu de simulation de foot. Jusqu'à ce jeudi 28 septembre 2023 inclus, le pack Xbox Series S + EA Sports FC 24 est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 269,99 euros au lieu de 299,99 euros. Et pour 30 euros moins cher, il existe le même pack, mais sans le jeu de football.

Pour information, le bundle inclut également le pack Chasseur doré qui permet d'avoir neuf produits cosmétiques en jeu et de la monnaie virtuelle pour Fortnite, Rocket League et Fall Guys. Aussi, le jeu EA Sports FC 24 est au dématérialisé. Après la livraison du pack, Amazon enverra un code promo par e-mail afin d'utiliser EA Sports FC 24 (coupon à utiliser avant le 5 octobre 2023).

Sortie en même temps que la Xbox Series X, la Xbox Series S est une console équipée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Pour terminer, EA Sports FC 24 permet de retrouver plus de 700 clubs, 100 stades, 19 000 joueurs masculins et féminins, les clubs avec leurs vrais noms ou bien encore plus de 30 championnats. Le jeu est alimenté par le moteur Frosbite, la technologie Hypermotion V et les Play Styles pour une expérience de jeu toujours aussi plaisante.