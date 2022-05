Stranger Things : Netflix dévoile la dernière bande-annonce de la saison 4 avant la sortie

La saison 4 de Stranger Things se dévoile dans une ultime bande-annonce. Quelques jours avant la sortie, Netflix a en effet mis en ligne une nouvelle séquence promotionnelle bourrée d'action et d'humour.

Stranger Things fait partie des séries les plus appréciées du catalogue Netflix. Quelques semaines avant le retour de la série culte, le géant du streaming a accéléré sa campagne de communication. Soucieux d'attirer les abonnés à l'heure où son parc de clients payants s'érode, Netflix a publié les 8 premières minutes du premier épisode de la saison 4 une semaine avant la diffusion.

Quelques jours plus tard, l'actuel numéro 1 de la VOD a rempilé en dévoilant une nouvelle bande-annonce de la saison 4. Cette énième vidéo promotionnelle est plus courte que les précédentes. Elle ne dure en effet qu'une minute et 11 secondes, contre plus de 2 minutes pour les autres bande-annonces.

La saison 4 de Stranger Things se dévoile dans une ultime bande-annonce

Dans la vidéo, on aperçoit longuement le monde à l'envers, ce royaume des ténèbres d'où viennent de terribles créatures. La séquence fait aussi la part belle au shérif Hopper (David Harbor). Incarcéré dans une prison russe, le policier va visiblement devoir se défendre avec une lance.

Netflix distille également un peu d'humour, avec une partie de Donjons et Dragons serrée où Dustin révèle sa haine des statistiques. Des scènes montrant des affrontements entre nos héros et les monstres, ou des scènes d'exploration dans le désert, sont également visibles.

Pour rappel, la première partie de la saison 4 de Stranger Things sera diffusée Netflix dès le 27 mai 2022. Les enfants d'Hawkins vont devoir rivaliser avec Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série phare de Disney+. La seconde partie de la saison sera diffusée dès le 1er juillet 2022. Certains des épisodes dureront plus de 2 heures. C'est notamment le cas du volet final.

En amont de la diffusion, les premières critiques de la saison 4 sont déjà tombées. Les avis de la presse sont unanimes : c'est une franche réussite. Que pensez-vous de cette bande-annonce ? Qu'attendez-vous de la série ? On attend votre avis dans les commentaires.