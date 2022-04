Stranger Things : les créateurs assurent que la saison 4 va répondre à de nombreuses questions

Stranger Things s'apprête à faire son grand retour sur Netflix. D'après les créateurs de la série, la saison 4 va enfin répondre à certaines des questions laissées en suspens par les précédentes saisons. C'est pourquoi les épisodes de la saison seront bien plus longs que ceux des années précédentes.

Stranger Things fait partie des séries les plus appréciées du catalogue Netflix. Quelques semaines avant le retour de la série culte sur le petit écran, les créateurs du show, Matt et Ross Duffer, ont évoqué l'orientation de cette saison 4 ultra attendue.

“Nous l'appelons en plaisantant notre saison Game of Thrones parce qu'elle est tellement dispersée, donc je pense que c'est ce qui est unique ou le plus unique de la saison”, a expliqué Matt Duffer lors d'un panel organisé par le média Deadline.

La saison 4 de Stranger Things va enfin donner des réponses aux fans

“La famille Joyce et Byers est partie à la fin de saison 3. Ils sont en Californie – nous avons toujours voulu avoir cette esthétique de banlieue à la ‘E.T, ce que nous avons finalement pu faire cette année dans le désert ; et puis nous avons Hopper en Russie ; et puis bien sûr, nous avons un groupe qui reste à Hawkins. Nous avons donc ces trois scénarios, ils sont tous connectés et en quelque sorte entrelacés, mais ce sont juste des tons très différents”, poursuit le créateur de la série, confirmant l'une de leurs sources d'inspiration. Sans surprise, les deux cinéastes ont puisé leur inspiration dans les classiques des années 80, comme l'incontournable E.T de Steven Spielberg.

Malgré la richesse annoncée de cette quatrième saison, les frères Duffer souhaitent que le récit délivre enfin des réponses à de nombreuses questions restées en suspens lors des précédentes saisons. “Il s'agit vraiment de révélations, en ce sens que nous voulions vraiment commencer à donner des réponses au public”, souligne Ross Duffer.

“Lorsque nous avons fait la saison 1, Netflix a demandé “Pouvez-vous nous expliquer toute cette mythologie ?”. Nous avons donc écrit ce document géant de 20 pages, qui parlait de tout en termes de ce qui se passait et de ce qu'était exactement l'envers. Et puis chaque saison, nous avons pelé les couches de cet oignon, pour ainsi dire. Mais cette saison, nous voulions vraiment y entrer et révéler certaines de ces réponses. Mais pour le faire correctement, nous avions besoin de temps”, poursuit le cinéaste. La saison 4 expliquera clairement tout ce qu'il se passe de surnaturel dans la ville d'Hawkins. Les questions éludées depuis la saison 1 trouveront enfin des réponses.

Dans ces conditions, on se s'étonnera pas que chaque épisode de la saison 4 dure plus d'une heure. “Cette saison, les épisodes sont très longs, donc je pense que c'est presque le double de la durée de n'importe quelle saison précédentes”, détaille Matt Duffer. Dans la première saison, certains épisodes ne duraient en effet que 35 minutes.

La bande-annonce de la saison 4 est imminente

Après de nombreux teasers, Netflix va mettre en ligne la première bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things ce mardi 12 avril 2022. La vidéo promotionnelle sera dévoilée à 16h, heure de Paris. Pour annoncer la date de sortie de la bande-annonce, le géant du streaming a placé une horloge dans une rue piétonne de Santa Monica (Los Angeles).

Cette horloge rappelle celle visible dans la maison des Creel, aperçue dans un des teasers publiés par Netflix. Dans la série, l'engin est connecté d'une manière ou d'une autre aux créatures qui vivent dans le monde à l'envers. Cette étrange horloge, cerclée d'un bandeau jaune et noir, est activement étudiée des scientifiques du laboratoire d'Hawkins. La scène est retransmise en direct sur YouTube. Le compte à rebours, affiché dans le coin inférieur droit de la vidéo, détermine quand la bande-annonce sera dévoilée.

Pour mémoire, la première partie de la saison 4 de Stranger Things sera diffusée Netflix dès le 27 mai 2022. Le show va ainsi faire concurrence avec la série Star Wars Obi-Wan, dont le season premiere sera diffusé sur Disney+ le même jour. La seconde partie de la saison 4 est attendue dès le 1er juillet 2022. Qu'attendez-vous de la nouvelle saison ? On attend votre avis dans les commentaires.

