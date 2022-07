Stranger Things saison 4 : la série Netflix établit un nouveau record de visionnage

La série à succès “Stranger Things” de Netflix a battu le record de Nielsen pour le programme le plus regardé en une seule semaine, selon le Top 10 des programmes en streaming récemment publié par la société de mesure.

La saison 4 de la série Stranger Things était probablement la plus attendue depuis des années, puisqu’elle a réalisé un meilleur lancement que Obi-Wan Kenobi lors de la sortie de la première partie le 27 mai dernier. Désormais, on sait grâce à la société de mesure Nielson que la série a battu un nouveau record de visionnage, autrefois détenu par Ozark.

En effet, selon Nielson, les États-Unis ont passé collectivement 7,2 milliards de minutes à regarder la série la semaine du 30 mai au 5 juin, soit la semaine suivant l'arrivée de la première partie de la quatrième saison de la série sur la plateforme de streaming. Si l'on ajoute les 5,1 milliards de minutes de visionnage de la semaine précédente (23-29 mai), on obtient un total de 12,3 milliards de minutes de visionnage sur la période de deux semaines.

Stranger Things saison 4 est devenue la série la plus visionnée sur Netflix

Auparavant, “Tiger King” et “Ozark” étaient les seuls titres à avoir dépassé les 5 milliards de minutes de visionnage en une semaine, tous deux ayant atteint cette étape en mars 2020. Cependant, Stranger Things a donc réussi à battre de record sur deux semaines consécutives. De plus, il faut souligner qu’aucune émission de streaming n'avait jamais franchi la barre des 7 milliards de minutes en une semaine.

Les deuxième et troisième places pour la semaine du 30 mai au 5 juin étaient occupées par The Lincoln Lawyer et Obi-Wan Kenobi, qui ont chacune obtenu un septième des chiffres de Stranger Things avec un peu plus de 950 millions de minutes de visionnage. La deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things est arrivée hier sur Netflix, et on imagine que ces deux derniers épisodes vont également attirer un très grand nombre de spectateurs.

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà terminé de binge watcher la série, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont déjà annoncé que les fans n’auront pas à attendre longtemps avant de voir la dernière salve d’épisodes, puisqu’une saison 5 arrivera plus tôt que prévu.

Source : The Hollywood Reporter