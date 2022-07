Stranger Things 4 en passe de devenir le plus gros carton de l’histoire de Netflix

Stranger Things pourrait bientôt détrôner Squid Game pour devenir la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix. La série est désormais la deuxième série de l'histoire du géant du streaming à dépasser le milliard d'heures de visionnage, rapporte Variety.

Stranger Things 4, la dernière saison de la série à succès, vient de devenir la deuxième série Netflix à dépasser le milliard d'heures de visionnage. En effet, depuis la diffusion du premier épisode de la saison le 27 mai, les téléspectateurs ont passé 1,15 milliard d'heures cumulées à regarder les neuf épisodes de la saison, dont 301 millions d'heures rien que le week-end dernier à l’occasion des deux derniers épisodes.

Pour rappel, seule une série avait jusqu’à présent réussi à franchir la barre du milliard d’heures de visionnage : Squid Game. Cependant, Stranger Things se trouve désormais non loin derrière, et est en passe de devenir le plus gros carton de l’histoire de Netflix. Pour rappel, la saison 4 de Stranger Things avait déjà établi un nouveau record de visionnage pour le programme le plus regardé en une semaine.

Les anciennes saisons de Stranger Things cartonnent aussi

L’attente de la saison 4 a vraisemblablement suscité l’intérêt du public qui ne connaissait pas la série, puisque les quatre saisons de Stranger Things figuraient toutes parmi les six émissions les plus regardées de Netflix ce week-end, seule The Umbrella Academy ayant pu suivre. La première saison a été regardée pendant 34,5 millions d'heures, tandis que les saisons 2 et 3 ont été regardées pendant 30,3 millions d'heures respectivement la semaine dernière.

Stranger Things s'achèvera avec sa cinquième et dernière saison. En attendant la suite, qui devrait arriver plus tôt que prévu selon les créateurs, ceux-ci ont déjà dévoilé quelques informations importantes concernant la saison 5, dont notamment la durée des épisodes. Il y a également une série dérivée en préparation qui sera très différente de ce que les fans attendent. « J'ai lu ces rumeurs selon lesquelles il y aura un spin-off de Eleven, un spin-off de Steve et Dustin ou un autre numéro », ont déclaré les Duffer Brothers. « Ce n'est pas intéressant pour moi parce que nous avons fait tout ça. Nous avons passé je ne sais combien d'heures à explorer tout cela. Donc ce sera très différent ».

Source : Netflix