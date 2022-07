Stranger Things : faites vos adieux à ce personnage décédé, il ne reviendra pas

Après le final de la saison 4, les fans de Stranger Things avaient encore le mince espoir de revoir le personnage ayant trouvé la mort. Malheureusement, les frères Duffer ont été formels à ce propos : ledit personnage est bel et bien décédé et ne reviendra pas dans la saison 5. Il est temps de faire son deuil.

On n’a pas fini d’entendre parler de ce final. Diffusés ce 1er juillet, les deux derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things ont fait — et font toujours — des émules auprès des fans du monde entier. La série, elle, bat tous les records : la saison pourrait même bientôt dépasser les scores d’audience record de Squid Game. Il faut dire que ce dernier épisode a été riche en émotions, dont certains ont encore du mal à se remettre.

Attention, pour le reste de cet article nous allons être obligés de spoiler la dernière partie de l’intrigue. Ceux ayant déjà vu l’épisode ont tout de suite su de qui nous parlions en lisant le titre : introduit cette saison, Eddie a rapidement conquis le cœur des fans par son amour du metal et ses répliques aiguisés. Sa reprise de Master of Puppets restera pour beaucoup dans la légende des séries TV — il nous arrive même de retourner voir cette séquence à la rédaction.

Eddie ne reviendra pas dans Stranger Things, c’est confirmé

Forcément, sa mort dans les dernières minutes de l’épisode a donc été un choc pour beaucoup, qui espéraient que le personnage devienne récurrent jusqu’à la fin de la série. Aussi, ils sont nombreux à espérer le voir faire son retour par on ne sait quel miracle. Il faut dire que Stranger Things est habitué de la chose : rappelons qu’Eleven a déjà trouvé la mort dans la saison, que Hopper est théoriquement mort à la fin de la saison 3 et que Max a tout bonnement ressuscité à la fin de la saison 4.

Mais cette fois, il n’en sera rien. Aux micros du podcast Happy Sad Confused, les frères Duffer ont confirmé qu’Eddie est définitivement mort et qu’il est temps de faire ses adieux. Plus de solos endiablés au milieu d’une attaque de chauves-souris mutantes donc : Vecna a bel et bien emporté sa dernière victime. Du moins, pour le moment, car le supervilain devrait quant à lui faire son grand retour dans la saison : « Il est en colère. Si vous pensiez qu’il n’était pas énervé avant, il l’est maintenant », a déclaré Jamie Campbell Bower, son interprète.