Stock de PS5 : Sony promet la fin de la pénurie au second semestre 2021

La PS5 est encore et toujours en rupture de stock. D'après Sony, la pénurie de consoles next gen se poursuivra d'ailleurs jusqu'au second semestre de 2021. Le fabricant nippon rassure et affirme que l'offre de PlayStation 5 va s'améliorer progressivement dans les mois à venir. Néanmoins, la console de salon risque d'être une denrée rare jusqu'à la fin de l'année.

La PS5 standard et la PS5 Digital Edition sont disponibles sur le marché depuis le mois novembre 2020. De nombreux joueurs se sont jetés sur les nouvelles consoles. En quelques jours, les revendeurs en ligne et les boutiques physiques ont vendu l'intégralité de leur stock de PlayStation 5. Malgré plusieurs réassorts furtifs, notamment sur Amazon, Cdiscount ou Carrefour, de nombreux joueurs sont encore privés des précieuses machines.

Interrogé par le Washington Post, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a tenu à rassurer les acheteurs toujours privés de PS5 : la situation va progressivement s'améliorer dans les mois à venir. Dans le courant du second semestre de l'année, l'offre de consoles next gen sera plus importante. “Nous travaillons comme nous l'avons toujours fait, mais avec une vigueur et une énergie renouvelée après Noël pour augmenter l'approvisionnement. Et la situation commencera à s'améliorer assez rapidement dans les mois à venir. Nous avons essayé sans relâche d'augmenter la production” promet Jim Ryan au Washington Post.

Sony dévoile les causes de la pénurie de PlayStation 5

Dans un second temps, Jim Ryan revient sur les causes de cette pénurie chronique à l'échelle mondiale. “Pendant la pandémie, les chaînes d'approvisionnement se compliquent. Vous savez, les difficultés du marché des semiconducteurs sont un exemple très parlant. Qu'il s'agisse d'automobiles, de smartphones, de PC ou de consoles de jeux, les problèmes dans tous ces domaines sont très largement documentés” souligne le dirigeant.

D'après les observateurs du marché, l'industrie souffre d'une importante pénurie de puces. Cette pénurie est le résultat d'une explosion de la demande pour certains produits high tech grand public (TV, PC, smartphone…) pendant le confinement, les ralentissements rencontrés par les lignes de production et la guerre commerciale sino-américaine. Pour se protéger des sanctions, de nombreux groupes chinois, dont Huawei, ont amassé un stock de puces au cours des derniers mois. Dans ce contexte, Sony se retrouve privé des puces indispensables au fonctionnement des PS5. In fine, le géant japonais est incapable d'augmenter la production de PlayStation 5 en dépit de la demande gargantuesque.

1 acheteur de PS5 sur 4 n'avait pas de PS4, se félicite Sony

“Nous avons dû passer à un modèle de distribution entièrement en ligne et c'est quelque chose que nous n'avions jamais eu à faire auparavant” poursuit Jim Ryan. Enfin, le cadre souligne que la demande pour une PS5 a dépassé tout ce que Sony aurait pu imaginer. Le PDG révèle d'ailleurs qu'un acheteur de PS5 sur 4 n'avait pas investi dans une PlayStation 4. De facto, le constructeur est parvenu à séduire des joueurs étrangers à l'écosystème de Sony. D'ailleurs, la moitié des nouveaux propriétaires de PS5 sont de nouveaux entrants sur le PlayStation Network. “C’est donc vraiment bien de pouvoir faire venir des gens de l’extérieur” avance Jim Ryan.

“Je sais qu'il y avait des gens qui voulaient une PS5 et n'en ont pas trouvé. Nous en sommes vraiment désolés, et, évidemment, nous sommes reconnaissants que la demande soit aussi forte” poursuit le cadre. Evidemment, Jim Ryan ne promet pas que tout le monde pourra mettre la main sur une PlayStation 5 d'ici la fin de cette année. Néanmoins, il semble que la pénurie chronique qui touche Sony devrait s'atténuer dans le courant du second semestre. AMD, fournisseur de puces de Sony, mise d'ailleurs sur des ruptures de stock de PS5 jusqu'à l'été. Après l'été, la situation pourrait donc être différente. Allez-vous patienter jusque là pour mettre la main sur la PS5 ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Washington Post