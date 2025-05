SteamOS sur toutes les consoles portables, la sécurité de votre compte Microsoft renforcée, c’est le récap’ de la semaine

Une interface plus pratique sur toutes les consoles portables grâce à SteamOS, la voiture électrique de Xiaomi sous le feu des critiques, cinq paramètres essentiels à la sécurité de votre compte Microsoft, c’est le récap’ de la semaine

SteamOS pourrait bientôt débarquer sur toutes les consoles portables pour offrir une interface plus ergonomique, Xiaomi enchaîne les mauvaises critiques sur sa voiture électrique SU7, et le rachat de SFR fait s’affronter deux géants des télécoms, Bouygues Telecom et Free. Cette semaine, on fait le point sur cinq options de sécurité conçues pour mieux protéger votre compte Microsoft.

Rachat de SFR : deux repreneurs particulièrement motivés

La vente de SFR ne pourra pas être évitée, et deux géants des télécoms se retrouvent en compétition. En effet, Xavier Niel (Free/Iliad) et Martin Bouygues (Bouygues Telecom) semblent vouloir prendre le contrôle de l’opérateur afin de se renforcer sur le marché. Selon nos confrères de La Lettre de l’Expansion, les enchères ne cessent de monter. Cette vente pourrait rapporter jusqu’à 5 milliards d’euros à Patrick Drahi, propriétaire d’Altice, et aider à réduire la dette du groupe. La décision des autorités françaises et européennes est attendue pour septembre.

Lire : Rachat de SFR : deux poids lourds se positionnent, Patrick Drahi peut se frotter les mains

Voiture électrique SU7 de Xiaomi : un mauvais départ en Chine

La Xiaomi SU7, une voiture électrique au prix très agressif (à partir de 28 000 € en Chine), fait face à quelques défauts de production. En effet, elle vient de finir dernière d'un classement chinois sur les berlines électriques, avec un score de 239 points, bien en dessous de la moyenne du marché. Ce classement repose sur les retours des consommateurs, qui ont signalé de nombreux défauts de fabrication. Xiaomi, un acteur encore novice dans l’industrie automobile, devra corriger ces problèmes avant son lancement prévu en Europe d'ici 2027, tout en s’adaptant aux normes de sécurité européennes très strictes.

Lire : La voiture électrique SU7 de Xiaomi vous attire ? Elle vient d’écoper d’un 0 pointé en Chine

Sécurisez votre compte Microsoft en 5 étapes clés

Cette semaine, on vous explique comment renforcer la sécurité de votre compte Microsoft sous Windows 11 grâce à cinq fonctionnalités souvent délaissées par les utilisateurs. Commencez par activer la vérification en deux étapes pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Vous pouvez aussi supprimer votre mot de passe et utiliser des méthodes plus sûres comme Microsoft Authenticator. Pour protéger votre vie privée, n'oubliez pas de supprimer l'historique de navigation et de recherche. Pensez également à supprimer les appareils non autorisés de votre compte pour éviter tout accès indésirable. Enfin, limitez l'accès des applications tierces à vos données afin de réduire les risques liés à des applis non vérifiées. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir en détails ces cinq fonctionnalités et en profiter sur vos différents appareils.

Lire : Windows 11 est à la merci des pirates, changez d’urgence ces 5 options de votre compte Microsoft

SteamOS pourrait enfin résoudre le défaut des interfaces de consoles portables

Alors que le Steam Deck offre une interface fluide et pratique, de nombreux autres appareils comme ceux d'Asus, MSI ou Lenovo manquent d’ergonomie. Bonne nouvelle, Steam a annoncé le lancement d’un programme de compatibilité SteamOS pour permettre à d'autres consoles portables de bénéficier de cette surcouche. Cela pourrait transformer l'expérience utilisateur sur ces appareils et résoudre un des plus grands défauts des consoles portables actuelles, même celles qui tournent sous Windows.

Lire : Et si le plus gros problème des consoles portables était enfin corrigé ?

Nos tests de la semaine

Renault 4 E-Tech Electric : une citadine électrique au design réussi mais à l'autonomie limitée

La Renault 4 E-Tech Electric s'inspire de la Renault 5 E-Tech Electric tout en apportant des améliorations, notamment en termes de confort pour les familles grâce à son coffre plus grand et son espace arrière plus spacieux. Cependant, son autonomie sur autoroute, surtout en hiver, reste un point faible, et son prix élevé pour une citadine pourrait refroidir certains acheteurs. La Renault 4 E-Tech reste compétitive face à la concurrence, qui peine à offrir mieux dans cette gamme de prix.

Lire : Essai Renault 4 E-Tech : la 4L passe à l’électrique et ça lui réussit

Decathlon Rockrider E-Activ 100 : un VAE performant au prix très attractif

Le Rockrider E-Activ 100 de Decathlon se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Même si les freins manquent de mordant et que l’on regrette le nombre de vitesse limité à 6, ce joli vélo électrique est équipé d’un moteur puissant et sera un excellent choix pour ceux qui cherchent un VAE abordable et performant. Quelques équipements supplémentaires, comme une béquille ou un porte-bagages, pourraient le rendre encore plus polyvalent.

Lire : Test Decathlon Rockrider E-Activ 100 : un vélo électrique qui vous en donne vraiment pour votre argent

Test Huawei Watch Fit 4 Pro : un design raffiné mais un prix trop élevé

La Huawei Watch Fit 4 Pro marque une vraie montée en gamme avec son design élégant et son grand écran lumineux, rivalisant visuellement avec des modèles plus chers comme l'Apple Watch. Elle offre une bonne autonomie, un suivi complet des activités et de la santé, et permet de gérer appels et SMS depuis la montre. Bien que ses capteurs et fonctionnalités premium justifient son prix plus élevé, on regrette que certaines options soient limitées aux utilisateurs de Huawei et que son magasin d'applications soit aussi réduit. La Huawei Watch Fit 4 Pro reste une excellente option pour ceux qui recherchent une montre élégante et performante.

Lire : Test Huawei Watch Fit 4 Pro : une montée en gamme à tous les niveaux

CMF Phone 2 Pro : le meilleur smartphone dans sa gamme de prix

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone au bon rapport qualité/prix, que vous n’avez pas besoin d’outil de retouche IA, que la vitesse de recharge filaire vous importe peu et que vous tolérez les bordures d’écran assez épaisses, le CMF Phone 2 Pro est fait pour vous. C’est le meilleur appareil sur son segment et il saura vous séduire grâce à son joli design, sa bonne autonomie, la qualité de ses photos ou encore l’originalité du système Nothing OS. On adore son affichage OLED de grande qualité, l’absence de pouriciel et le support de cartes microSD.

Lire : Test CMF Phone 2 Pro : le smartphone d’entrée de gamme presque parfait

Galaxy S25 Edge : un smartphone qui mise sur la finesse et le design premium

Si vous aimez les smartphones fins et légers, le Galaxy S25 Edge pourrait vous séduire. Son écran QHD+ AMOLED et son processeur Snapdragon 8 Elite assurent une qualité d’affichage et de performance impressionnante, tandis que le capteur photo de 200 mégapixels garantit de bonnes photos. Côté autonomie, nous ne sommes pas convaincus par la batterie de 3900 mAh et la recharge lente de 25W. Le Galaxy S25 Edge semble plus destiné aux amateurs de design premium et de finesse, qu’aux gamers ou aux photographes à la recherche d’un appareil complet. Les précommandes sont ouvertes, mais attention, le prix de vente dépasse les 1200 euros.

Lire : Prise en main du Galaxy S25 Edge : un beau bijou qui mise tout sur la finesse