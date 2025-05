Depuis des années maintenant, Decathlon propose au plus grand nombre toute sorte d'équipement sportif avec notamment des tarifs agressifs, mais aussi une belle technicité. Deux arguments qu’entend reprendre le Rockrider E-Activ 100, un VAE polyvalent vendu sous la barre des 1000 €.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Le Decathlon Rockrider E-Activ 100 est un vélo à assistance électrique aux belles lignes qui entend répondre à la plupart des besoins des cyclistes, que ce soit pour des balades dominicales qu’au quotidien pour se rendre au travail, même s’il faudra alors passer par la case accessoire, mais nous y reviendrons. Comme toujours ou presque avec la célèbre enseigne française, le rapport qualité / prix semble, de prime abord en tout cas, étonnant.

Disponibilité

Le vélo est proposé au prix de 999,99 €, tout juste donc sous la barre symbolique du millier d’euros. Le Rockrider E-Activ 100 bénéficie également d’un programme de location qui, certes, revient au bout de plusieurs années plus cher qu’un achat sec, comme toutes les locations d’ailleurs, mais qui ne nécessite pas de débourser une grosse somme en une seule fois. À vous de voir donc, en fonction de vos possibilités.

Avec un engagement de trois mois minimum, le loyer est de 60 € par mois et il passe à 45 € si vous vous engagez une année. Cette solution inclut l’entretien du vélo, mais aussi une assurance casse et vol accompagnée d’un antivol mécanique.

Le Rockrider E-Activ 100 est disponible en deux types de cadres :

le classique cadre fermé en gris foncé ;

en gris foncé ; un cadre ouvert également nommé cadre à enjambement bas (gris perle). Cette seconde option a longtemps été allouée aux femmes, mais c’est franchement réducteur, car cette architecture se montre très pratique en ville, puisqu'elle permet de monter et descendre du vélo très facilement, pour s’arrêter à un feu rouge, par exemple.

Deux tailles sont proposées : S/M et L/XL. La marque indique que la première correspond aux personnes dont la taille est comprise entre 1,50 et 1,72 m contre 1,72 à 1,95 m pour la seconde. Cependant, au-delà des préconisations du constructeur, n’hésitez pas à vous rendre en magasin pour tester par vous-même.

Une conception classique

Avant de rouler, un petit tour du propriétaire s’impose. Le cadre est en aluminium hydroformé – un procédé classique aujourd’hui – et il affiche des cordons de soudure réguliers. La peinture est parfaitement appliquée et semble suffisamment épaisse pour résister aux petits aléas du quotidien. La géométrie de notre exemplaire, dans la plus petite des tailles, s’appuie sur un tube supérieur slooping. Il est nettement penché vers l’arrière pour permettre de « tourner » facilement autour du vélo. Cela optimise la rigidité générale de celui-ci tout en améliorant sa maniabilité.

Le Rockrider E-Activ 100 adopte une fourche télescopique. Il s’agit d’un modèle basique dont la marque n’apparaît pas. Le débattement de 60 mm est largement suffisant pour le programme de ce vélo. La fourche s’appuie sur un système de ressort et se passe de réglages. Il faudra faire donc avec ceux d’origine qui sont la résultante logique de compromis. Cela concerne par exemple la précontrainte qui permet d’adapter la fourche au poids de cycliste. Si vous pesez 60 ou 90 kg, celle-ci ne réagit pas de la même manière, notamment sur les petits chocs.

Pour le reste, le confort s’appuiera sur des pneus de 47 mm, soit une largeur correcte, montés sur de grandes roues de 700. N’oublions pas la selle développée par les ingénieurs de la marque. Elle présente un profil relevé vers l’arrière qui permet de caler son fessier pour améliorer l’efficacité du pédalage dans les montées. Les poignées dites ergonomiques sont également présentes, mais avouons-le nous ne sommes généralement pas fans.

Le guidon et la potence en aluminium présentent un profil classique pour une position un peu relevée afin de soulager les lombaires et d’offrir une bonne vision périphérique au cycliste. On notera la présence sur la potence d’une fixation SP Connect. Ce standard concurrent au célèbre Quadlock permet de fixer un smartphone, sachant que, pour cela, celui-ci devra être équipé d’une coque spécifique.

Le freinage est confié au spécialiste taïwanais Tektro. Il s’agit de disques mécaniques de 160 mm. Une solution éprouvée et plus facile à entretenir qu’une solution hydraulique. La transmission, quant à elle, se contente de 6 vitesses. La cassette étagée de 14 à 28 dents s’anime au travers d’un dérailleur Decathlon. On note que le développement n’est pas très important. Cela limite forcément le champ d’action du vélo lorsqu’il s’agit d’affronter de forts dénivelés positifs. À l’avant, c’est un grand plateau de 44 dents qui officie.

Le vélo est bien équipé de garde-boue et d’un éclairage LED avant et arrière. En revanche, il fait l’impasse sur le porte-bagages et la béquille. Les deux accessoires sont proposés en option au prix de respectivement 34,99 et 15,99 €. Les fixations sont bien entendu présentes pour une mise en place rapide et facile. Il est bien entendu possible d’opter pour d’autres accessoires que ceux indiqués par Decathlon car le Rockrider E-Activ 100 est compatible avec la plupart des standards.

Un moteur puissant…

Comme souvent sur les VAE abordables, le choix d’un moteur moyeu a été fait. Cette solution est plus économique, puisque, contrairement à un moteur central, elle ne nécessite pas le développement d’un cadre spécifique. De plus chaque moteur central a des entraxes de fixation différents… Le moteur retenu par Decathlon prend donc place au centre de la roue arrière du vélo. Sa puissance est de 250 W, histoire de se conformer à la législation, et son couple maximal est de 45 Nm, soit un chiffre élevé qui devrait vous permettre de démarrer promptement à un feu rouge et de grimper assez facilement les pentes.

Si certaines marques évoquent la capacité d’assistance de leur moteur en pourcentages, Decathlon a choisi de parler en puissance électrique. Le Rockrider E-Activ 100 propose ainsi trois modes d’assistance en plus de la position off, bien entendu. Le premier délivre une puissance de 70 W. C’est le mode Eco. Le second qui est appelé Assistance modérée, délivre 125 W tandis que les 250 W du moteur arriveront avec le dernier mode, le mode Boost. La gestion de la motorisation passe par un bloc de commandes dont les boutons sont rétroéclairés et qui résiste aux plus fortes pluies grâce au support de la norme IP55. Il est possible de changer le niveau d’assistance, mais aussi d’allumer l’engin ou d’afficher sous forme de LED le niveau de charge de la batterie. Pour aller plus loin, une application est proposée et vient connecter le smartphone en Bluetooth. L’écran de celui-ci se transformera alors en compteur avec quelques statistiques supplémentaires ainsi que la possibilité d’effectuer quelques réglages.

…et une batterie cachée

La batterie justement, mérite le détour. En effet, elle est intégrée au cadre. Elle se glisse donc dans le tube diagonal, derrière un cache en plastique de la même couleur que le cadre. Elle est ainsi à l’abri des éléments, du moins en partie, et du vol grâce à sa serrure d’apparence robuste. Ce choix pas si fréquent que cela dans cette gamme de prix est évidemment un plus aussi pour le design général du vélo qui gagne ainsi en fluidité. Cela facilite également le passage interne des câbles.

Le Rockrider E-Activ 100 propose une batterie d’une capacité de 356 Wh pour un poids de 2,3 kg. C’est plutôt limité a priori, mais cela demeure plutôt correct en ville. La marque annonce qu’elle s’appuie sur des cellules capables de ne pas perdre en capacité après 500 cycles de charge. Difficile bien entendu pour nous de vérifier cela au cours d’un test de quelques semaines. Petit bémol cependant, il faut obligatoirement enlever la batterie de son logement pour la recharger. Decathlon a fait l’impasse sur une prise extérieure pourtant pratique si votre vélo est stationné à proximité immédiate d’une prise de courant.

Le nouveau vélo électrique de Decathlon pèse 23 kg. Cela peut sembler un peu lourd pour un modèle à moteur moyeu embarquant une « petite » batterie et peu d’équipement. Pour rappel, il ne propose pas de béquille, de porte-bagages ou d’une grande console de commandes dotée d’un écran.

Un vélo agréable

Nous voilà désormais prêts à prendre la route. Pour ce test, nous avons arpenté les rues de grandes villes, mais aussi de petites départementales rurales. Le Rockrider E-Activ 100 offre, une fois les réglages élémentaires effectués, une position équilibrée, pas trop relevée comme les vélos hollandais, mais pas non plus la tête dans le guidon. Cette position correspond à notre sens parfaitement à la quête de polyvalence affichée par ce modèle.

Nous nous sentons bien sur ce vélo, y compris sur la selle dont le profil relativement étroit nous sied bien. Elle présente une zone centrale évasée qui limite la pression sur l’espace périnéal plutôt efficacement. Pour autant, le confort général n’est pas parfait. Tout d’abord, la fourche n’affiche pas l’onctuosité et la progressivité de modèles plus haut de gamme embarquant un système hydraulique ou à air. Dans notre cas, elle manque de sensibilité sur les petits chocs, comme le bateau d’un trottoir. Ensuite, les pneus n’absorbent finalement pas les irrégularités du terrain en raison de flancs plutôt rigides. C’est souvent le cas sur les pneumatiques originaires de Chine qui utilisent un caoutchouc très dur. Bon point en revanche pour les très efficaces garde-boue. L’éclairage est quant à lui suffisant en agglomération, où il sert surtout à être vu que plutôt à véritablement éclairer la route. Vous l’aurez compris, il faudra passer à quelque chose de plus « costaud » si vous comptez rouler de nuit sur des routes faiblement éclairées, voire pas du tout. Un gilet haute visibilité se montrera aussi nécessaire.

L’assistance se montre efficace, sans brutalité éventuellement déstabilisante dans les modes Eco et Normal. Le moteur est particulièrement silencieux et le pédalage naturel, y compris lorsque l’on dépasse la barrière des 25 km/h, synonyme de coupure de l’assistance. Nous ne retrouvons pas l’effet mur de certains VAE. Le capteur de pédalage ajuste donc plutôt bien la réactivité du moteur moyeu tout en assurant un bon dynamisme, y compris dans les belles montées que nous avons rencontrées. Mais en optant pour le mode Boost, le Rockrider E-Activ 100 change de visage. Il devient plus brutal avec une arrivée de la puissance quasi instantanée. Attention donc sur chaussée glissante.

On pourra aussi se sentir rapidement à l’étroit avec les 6 petites vitesses proposées par le vélo, mais il ne faut pas oublier son prix canon. Les changements de rapport se font via une poignée tournante, une solution économique, mais qui manque un peu de précision avec quelques déclenchements accidentels. En outre, nous avons eu droit à quelques craquements intempestifs : il faut donc éviter de changer de vitesse lorsque l’on force sur les pédales. Anticiper est donc fortement recommandé. Le freinage nous laisse également sur notre faim. Il manque un peu de puissance lorsqu’il s’agit d’arrêter les 23 kg du vélo et nos 75 kg lancés à grande vitesse. Le côté positif est la progressivité des disques mécaniques qui permet d’éviter les blocages de roues, souvent synonymes de chute.

Une autonomie suffisante

4 h 30 sont nécessaires pour recharger intégralement la batterie du Decathlon Rockrider E-Activ 100, un temps de charge moyen, mais l’important est qu’une nuit suffise largement à mener à bien l’opération. L’autonomie s’inscrit dans la même veine. Elle nous a semblé correcte sans être exceptionnelle. Elle varie évidemment dans de grandes proportions en fonction du parcours, de la température… Pour notre part, elle a oscillé entre 40 et 55 km en mode Normal. Le mode Eco permet de rajouter une bonne dizaine de kilomètres tandis que le mode Boost est nettement plus énergivore, mais a priori il n’est pas fait pour être utilisé sur de longues plages. Dans tous les cas, ces chiffres sont suffisants au regard du kilométrage moyen réalisé par les cyclistes urbains. Pour des aventures au long cours, cela semblera certainement un peu limité.