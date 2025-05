Prise en main du Galaxy S25 Edge : un beau bijou qui mise tout sur la finesse

Le Galaxy S25 Edge vient d’être présenté par Samsung. Le smartphone est ultra fin et ultra léger, avec un design vraiment premium. Il profite d’une fiche technique complète et qualitative. Il est d’ores et déjà en précommande avec un prix de vente qui dépasse les 1200 euros. Et nous avons d’ores et déjà eu l’occasion de l’essayer. Voici notre premier avis.

C’est dans la nuit du 12 au 13 mai 2025 que Samsung a enfin présenté le Galaxy S25 Edge dans ses moindres détails. Nous avons publié à cette occasion un article complet où nous avons détaillé les spécifications techniques et physiques du produit, ainsi que son prix. Un montant qui n’est pas anodin, puisqu’il dépasse les 1200 euros. Il se positionne donc entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra.

Il partage d’ailleurs de plusieurs spécificités avec chacun de ces deux téléphones. Le titane et le capteur 200 mégapixels du S25 Ultra. L’écran QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces du S25+. Sans oublier tous les points communs de la gamme S25 : processeur, mémoire vive, paliers de stockage, connectivité, capteur selfie, lecteur d’empreinte digitale, système d’exploitation, la charge sans fil ou encore certification IP68. la fiche technique est vraiment très complète.

Le Galaxy S25 Edge soulève de nombreuses questions

Mais ce n’est pas un S25 comme les trois autres. Le S25 Edge a quelques spécificités qui lui sont propres. La finesse extrême, puisqu’il mesure 5,8 mm d’épaisseur. Soit 1,5 mm de moins que le S25 standard, pour un poids qui est identique (163 grammes). Il est aussi le premier à profiter du verre Gorilla Glass Ceramic 2 de chez Corning. Il est également le seul de la fratrie à ne proposer que deux capteurs photo à l’arrière, ce que Samsung contrebalance avec le module 200 mégapixels du S25 Ultra. Il est le seul dont la capacité de la batterie passe sous la barre des 4000 mAh.

À l’occasion de son lancement, nous avons eu l’occasion de prendre en main le Galaxy S25 Edge. Une prise en main qui devait répondre à plusieurs questions. D’abord, ressent-on vraiment la légèreté et la finesse du produit une fois en main ? Et la réponse est oui, sans l’ombre d’un doute. Le Galaxy S25 Edge est plus facile à utiliser que d’autres téléphones de la même taille. Si vous avez un Galaxy de petite taille et que vous hésitez à passer à un modèle plus grand à cause du poids, le S25 Edge répond à cette inquiétude d’une bien jolie manière. Et nous ne parlons pas de la finesse qui est impressionnante.

Le Galaxy S25 Edge est incroyablement léger une fois en main

La deuxième question qui motivait notre prise en main est celle-ci : un smartphone très fin offre-t-il une bonne préhension ? Ne risque-t-il pas de glisser ou de se plier plus facilement ? Les boutons sont-ils bien positionnés et faciles à utiliser ? Et quid du lecteur d’empreinte digitale : est-on obligé de se tordre le pouce pour y accéder ? À toutes ces questions, nous avons une réponse rassurante : le téléphone est aussi facile à utiliser qu’un Galaxy S25+. Voire plus. Il ne glisse pas des mains. Le lecteur d’empreinte est aisément accessible. Au quotidien, le Galaxy S25 Edge promet donc une expérience premium et complète.

La troisième question concerne la chauffe potentielle du produit. En effet, un Snapdragon 8 Elite se cache sous le capot. C’est un SoC puissant, certes, mais il aussi énergivore et il dégage de la chaleur. En attestent nos tests du Magic7 Pro de Honor ou du ROG Phone 9 Pro. Cependant, l’espace interne est plus faible. La coque est étanche, donc plus sujette à retenir la chaleur. Et la conduction thermique du titane est plus faible que l’aluminium. Samsung tente de nous rassurer en confirmant avoir choisi une chambre à vapeur plus large que celle du S25+. Mais ce n’est certainement pas la seule protection utilisée ici. Notez que, lors de notre prise en main, nous n’avons noté aucune chauffe. Pour un usage quotidien, il n’y a donc aucune inquiétude à avoir. En revanche, nous attendrons le verdict des benchmarks pour nous exprimer au sujet du gaming.

La capacité de la batterie du Galaxy S25 Edge sera son plus gros frein

Quatrième question : une batterie lithium polymère de 3900 mAh est-elle suffisante ? En effet, cette capacité soulève de nombreux doutes quant à l’autonomie réelle du produit. Et pas uniquement pour les joueurs. D’autant que la recharge n’est pas très rapide (25 watts). Selon Samsung, l’autonomie en usage standard est d’une journée complète, ce qui est théoriquement suffisant, mais loin d’égaler certains modèles vendus au même prix par les concurrents. Nous vérifierons ces affirmations lors de notre test complet.

Dernière question, et pas des moindres : la photo. Deux capteurs seulement à l’arrière, alors que le Galaxy S25 standard en a trois, dont un zoom optique. Le capteur principal est certes le 200 mégapixels du S25 Ultra, avec son objectif lumineux (ouverture à f/1.7), son stabilisateur optique et un autofocus à détection de phase. Sans surprise, nos premières photos montrent que ce capteur fait du très bon travail dans de nombreuses situations. Mais avec cette configuration, le S25 Edge est étriqué. Il n’offre en effet qu’un zoom lossless 2x et un zoom numérique bloqué au rapport 10x. Et du réchauffé pour le module ultra grand angle ou le module selfie. Ce n’est pas sûr que ce S25 Edge offre une meilleure expérience qu’un S25 classique…

Vendu plus de 1200 euros, à qui s'adresse vraiment le Galaxy S25 Edge ?

À l’issue de notre prise en main du S25 Edge, nous ne sommes pas entièrement convaincus. Ce téléphone démontre implacablement le superbe travail d’ingénierie réalisé par Samsung, qui réussit ici à suffisamment miniaturiser les composants pour que tout tienne dans un châssis extrêmement fin et léger. Et nous retrouvons tous les atouts de Samsung en termes d’interface, d’intelligence artificielle et d’écran. En revanche, l’expérience sera-t-elle à la hauteur de l’ambition, compte tenu des concessions ? Car, à ce prix, ces mêmes concessions sont difficiles à accepter. Rappelons que le S25 Edge sera vendu à 1249 euros en version 256 Go et 1369 euros en version 512 Go. Si les photographes et les gamers pourraient rester sur leur faim, les amateurs de beaux objets statutaires pourraient être comblés.