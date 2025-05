Et si le plus gros problème des consoles portables était enfin corrigé ?

À part pour le Steam Deck, l'interface des consoles portables est souvent critiquable, manquant de praticité et d'ergonomie. SteamOS pourrait bientôt s'imposer sur tous ces appareils pour résoudre le problème.

Depuis quelques années, les consoles portables sont redevenues tendance. La Switch a rappelé à tout le monde que ce format était encore plébiscité par les joueurs. Dans le même temps, des progrès technologiques ont été réalisés, par AMD notamment, au niveau des performances des APU, permettant de faire tourner nativement des jeux PC sur ce genre de machines. Ces deux éléments ont contribué à ce regain d'intérêt des constructeurs comme des consommateurs.

L'expérience de jeu n'est pas toujours parfaite, entre autonomie qui peut fondre comme neige au soleil ou encore une ergonomie pas des plus optimales pour de longues et confortables sessions de jeu. Mais l'un des plus gros défauts des consoles portables vient de leur interface utilisateur (UI), pas vraiment adaptée à ce type d'appareil. Et pour cause, tous ces produits tournent sous Windows.

SteamOS pour toutes les consoles portables ?

Pourtant, Valve avait pavé le chemin avec son Steam Deck, propulsé par la surcouche SteamOS. Cette dernière est plutôt agréable et pratique à utiliser, et cache bien qu'en arrière-plan, c'est le bon vieux Windows qui est à l'œuvre. Sauf que depuis, de nombreuses consoles d'autres fabricants sont sorties, chez Asus, MSI, ou encore Lenovo, et que ces consoles portables ont clairement régressé en termes d'interface par rapport à ce que propose le Steam Deck, avec des surcouches logicielles pas toujours très bien pensées ou travaillées.

Lenovo a trouvé la parade en intégrant SteamOS sur sa Legion Go S, et d'autres consoles portables qui ne sont pas conçues par Valve pourraient, elles aussi, embarquer cette surcouche prochainement. Steam a en effet annoncé le lancement d'un programme de compatibilité SteamOS, qui va justement permettre d'y voir plus clair.

“Le système de compatibilité SteamOS prend en charge tout appareil autre que Steam Deck utilisant SteamOS comme système d'exploitation”, explique la plateforme. “Nous nous réjouissons de l'arrivée de SteamOS sur de nouveaux appareils, et nous poursuivons nos efforts pour aider le public à comprendre le fonctionnement des jeux sur certains appareils spécifiques”, conclue-t-elle, laissant peu de place aux doutes quant à l'arrivée de SteamOS sur de prochaines consoles portables.