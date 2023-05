Steam va faciliter la recherche de jeux vidéo sur sa boutique

Valve, l'entreprise à l'origine de la célèbre plateforme de distribution de jeux Steam, a lancé de nouvelles mises à jour visant à rendre la recherche de jeux sur sa boutique en ligne plus facile et plus efficace.

Bonne nouvelle pour les joueurs, rechercher un jeu vidéo sur Steam va devenir plus simple que jamais. Grâce à une nouvelle mise à jour, la fonction de recherche de la boutique en ligne Steam suggérera des tags, des développeurs, des éditeurs et des franchises si elle trouve une bonne correspondance avec ce que vous tapez.

Cette mise à jour signifie que les utilisateurs qui recherchent un jeu ou un titre particulier sur Steam peuvent désormais accéder plus facilement à des suggestions et à des résultats de recherche pertinents.

Steam va améliorer sa fonctionnalité de recherche de jeux vidéo

Actuellement, en tapant « Microsoft » sur Steam, la boutique en ligne ne vous propose pas uniquement des titres de l’éditeur. Cependant, après la mise à jour, les suggestions de recherche afficheront la page du géant américain parmi les résultats. De même, si vous tapez “free”, la balise free-to-play et la page de l'éditeur Freedom Games apparaîtront dans les résultats rapides.

L'un des changements les plus importants de cette mise à jour est la fonction améliorée de tolérance aux fautes de frappe, qui aidera les utilisateurs à trouver ce qu'ils recherchent, même s'ils font une erreur dans leur requête. Par exemple, si vous tapez “Call of Doo”, le moteur de recherche de Steam saura ce que vous cherchez « Call of Duty » et vous proposera des résultats pertinents.

Si la recherche d’un jeu pouvait quelques fois virer au cauchemar, l’amélioration de la fonctionnalité de recherche par Valve devrait permettre aux joueurs de découvrir plus facilement de nouveaux jeux et titres qu'ils ne connaissaient pas, et donc augmenter les ventes des différents studios. D’ailleurs, si vous ne le saviez pas, le jeu le plus cher de la plateforme coûte 2000 euros.

Notons également que le moment choisi pour cette mise à jour est également stratégique puisqu'elle intervient juste avant les soldes d'été de Steam, connues pour leurs remises importantes sur les jeux et les titres. L’amélioration de Steam fait d’ailleurs suite à des modifications similaires apportées par Sony et Microsoft à leurs vitrines de jeux respectives. Sony a ajouté des tags d'accessibilité aux jeux PS4 et PS5 sur le PlayStation Store le mois dernier, tandis que l'application PC de Xbox permet désormais aux utilisateurs de rechercher des jeux en fonction des caractéristiques d'accessibilité et des temps de jeu estimés.