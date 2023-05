Street Fighter 6 annonce une bêta ouverte juste avant le lancement du jeu

Street Fighter 6 vient d'annoncer la date de sortie et le contenu de sa prochaine bêta ouverte, qui est pratiquement identique au précédent test bêta fermé qui s'est déroulé en décembre dernier.

Capcom a annoncé l'organisation d'un dernier bêta-test pour son prochain jeu de combat phare, Street Fighter 6. Une bêta ouverte se déroulera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S du 19 au 21 mai 2023. Alors que le jeu a déjà fait l'objet de deux bêtas fermées, ainsi que d'une démo gratuite disponible dès à présent sur toutes les plateformes, la bêta ouverte offrira des options de jeu beaucoup plus étendues.

Au cours de cette période, les fans auront la possibilité d'essayer quelques personnages sélectionnés avant la sortie du jeu. Contrairement à la démo précédente, qui ne présentait que Luke et Ryu, il semble que vous pourrez choisir parmi huit personnages différents et affronter d'autres personnages sur six scènes. Les personnages jouables seront : Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri et Ken. Quant aux scènes, on retrouvera : Metro City Downtown, Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, The Macho Ring et The Training Room.

Lire également – Street Fighter va avoir droit à un film en prises de vues réelles et à une série TV

Comment jouer à la bêta ouverte de Street Fighter 6 ?

Pour accéder à la bêta ouverte de Street Fighter 6, il vous suffit de la télécharger sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam à partir du 16 mai prochain. Elle est gratuite pour tout le monde, afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse y participer, et vous n'aurez pas besoin de code.

De plus, vous devrez disposer d'un identifiant Capcom gratuit pour jouer au jeu, et le connecter à votre compte Steam, PlayStation ou Xbox. Notez qu’il ne sera pas nécessaire d'avoir un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold actif pour participer à la bêta. En revanche, vous aurez besoin d'un abonnement pour la version complète du jeu.

Pour rappel, la sortie de la version complète de Street Fighter 6 est toujours prévue pour le 2 juin sur toutes les plateformes prises en charge. Avant le lancement officiel, on vous rappelle que Capcom a récemment levé le voile sur quelques informations sur le mode solo World Tour, ou encore sur le système de combat.