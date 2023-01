Steam : le jeu le plus cher coûte 2000 euros, mais ne dure que 2 heures

L'un des jeux vidéo les plus chers de tous les temps vient de sortir sur Steam. The Hidden and Unknown, lancé le 23 janvier par les développeurs indépendants ProX, coûte presque 2000 euros.

Le développeur indépendant ProX a lancé un nouveau jeu Steam appelé The Hidden and Unknown, qui coûte 1949 euros. Il existe toutes sortes de jeux coûteux sur Steam, mais ce prix exorbitant de près de 2000 euros en fait le jeu le plus cher de la boutique numérique de Valve.

Sans surprise, compte tenu de son prix, on ne s’attend pas à ce que vous vous bousculiez pour l’acheter, et figuriez vous que son développeur vous recommande même à ne pas le faire. « Je ne pense pas que quiconque l'achètera », déclare ProX dans une interview accordée à PCGamesN. Il ajoute qu'en fait, il « découragerait quiconque de l'acheter s'il n'en a pas les moyens, je ne veux pas causer de problèmes ».

La durée de vie du jeu ne dépasse pas les 2 heures

Décrit comme un « jeu basé sur une histoire, qui vise à élargir la perception de son public dans les domaines de la psychologie et de la philosophie », on peut à première vue s’attendre à une expérience enrichissante. Cependant, les joueurs n’étaient pas au bout de leurs surprises.

La courte bande-annonce sur la page officielle Steam du jeu montre un fond rouge et bleu sur lequel s'affichent les mots “histoire, imprévisible, prédiction, avenir et mystère” avant qu'ils ne soient retirés et remplacés par “confusion garantie.” Au bas de la description Steam du jeu, on peut lire l'avertissement suivant : “Si vous vous sentez souvent offensé au lieu de réagir rationnellement, éviter ce jeu serait une action sage.”

Comme à chaque nouveau produit insolite sur le marché, certains joueurs ont décidé d’acheter le jeu, mais ils ont rapidement été très déçus. En effet, ceux-ci ont découvert que la durée de vie du jeu était de moins de deux heures. Le pire, c’est que ces deux heures commencent par un défilement d'ouverture semblable à celui de Star Wars, qui dure pas moins de huit minutes.

Si cela peut sembler à première vue être une véritable arnaque, le développeur tient tout de même à rappeler que cette faible durée de vie vous permet de demander un remboursement complet. En effet, Steam permet à ses utilisateurs d’être remboursés s’ils passent moins de deux heures sur un nouveau jeu. Malheureusement, on rappelle qu’il est toujours impossible de revendre vos jeux dématérialisés en dehors du remboursement.