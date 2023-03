Steam abandonnera bientôt Windows 7 et 8, une autre raison de faire la mise à jour

Valve a officiellement annoncé que Steam ne prendrait plus en charge Windows 7 et 8 à partir de l'année prochaine. Les joueurs devront passer à des versions plus récentes de l’OS de Microsoft s’ils veulent continuer à jouer.

Vous jouez encore à des jeux Steam sous Windows 7 et 8 ? Mauvaise nouvelle pour vous, Valve vient d'annoncer l'abandon de la prise en charge de ces deux systèmes d'exploitation l'année prochaine. Le populaire client de jeu ne fonctionnera plus sur les versions Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 à partir du 1er janvier 2024.

Les joueurs devront passer à un système d'exploitation plus récent, tel que Windows 10 ou Windows 11, pour pouvoir accéder aux jeux achetés sur Steam. Selon un récent rapport de Statcounter, Windows 8 et 8.1 comptent 0,62 % et 2,331 % d’utilisateurs, respectivement, tandis que Windows 7 détient toujours une part de marché de 9,62 %.

Peu de joueurs sont concernés par ce changement

Selon Valve, l'arrêt de la prise en charge des anciennes versions de Windows par Steam n'est pas si alarmant, car seuls 2 % des joueurs utilisent ces systèmes d'exploitation, selon l'enquête mensuelle sur le matériel Steam du mois dernier.

Valve défend cette décision en disant que cela contribuera à offrir une meilleure expérience de l'interface utilisateur sur le bureau. De plus, on rappelle que Google Chrome ne prend plus en charge les anciennes versions de Windows, et les dernières fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée du navigateur web de Google.

Les anciennes versions de Windows devraient également poser quelques problèmes de sécurité à l'avenir, comme le confirme Valve. « En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des fonctionnalités Windows et des mises à jour de sécurité uniquement présentes dans Windows 10 et les versions ultérieures ».

Notez que de son côté, Microsoft se prépare à mettre fin au support de Windows 10 à partir de 2025. Les joueurs peuvent donc s'attendre à ce que Steam cesse de prendre en charge ce système d'exploitation peu après le géant américain. Cependant, Steam pourrait bien donner un certain répit à ses clients. Selon l'enquête sur le matériel, 62 % des utilisateurs utilisent encore l'application Steam sur Windows 10, ce qui signifie que la suppression potentielle de cette version affectera des millions de joueurs.