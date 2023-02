Star Wars Jedi Survivor : date de sortie, scénario, gameplay, tout savoir sur la suite de Fallen Order

Star Wars Jedi Survivor est l'un des jeux solo narratif les plus attendus de 2023. La suite de Fallen Order va apporter de nouvelles mécaniques de gameplay et des améliorations bienvenues tout en nous narrant des péripéties inédites du héros Cal Kestis. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

En 2019, le studio Respawn Entertainment sortait Star Wars Jedi Fallen Order, publié par Electronic Arts. L'éditeur détenait alors les droits exclusifs sur les adaptations de jeu vidéo de la licence Star Wars grâce à un partenariat conclu avec Lucasfilm (propriété de Disney depuis 2012). Le jeu avait agréablement surpris la critique et les joueurs, son succès ayant même contribué à faire changer d'avis EA sur l'avenir des jeux solo.

Aujourd'hui, EA n'a plus le monopole des jeux Star Wars. Un titre en monde ouvert est en développement du côté d'Ubisoft, qui a confié le projet au studio Massive Entertainment. Les Français de Quantic Dream, connus pour leurs jeux narratifs (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human), travaillent quant à eux sur le projet Star Wars Eclipse. Après le cinéma et la télévision, Disney a donc décidé de passer la vitesse supérieure en ce qui concerne l'exploitation de Star Wars en jeu vidéo. De nombreuses productions devraient arriver dans les années qui viennent, surtout qu'EA planche aussi sur un jeu de tir à la première personne et sur un jeu de stratégie prenant place dans l'univers imaginé par George Lucas.

Mais pour le moment, un jeu en particulier nous intéresse : Star Wars Jedi Survivor, suite directe de Star Wars Jedi Fallen Order.

Quand sort Star Wars Jedi Survivor ?

Jedi Fallen Order sortira le 28 avril 2023. Annoncé seulement au début de l'année 2022, il visait initialement une sortie pour la fin de cette même année. EA n'avait cependant communiqué aucune date officielle jusqu'aux Game Awards, où c'est finalement la date du 15 mars 2023 qui a été retenue. Mais surprise, quelques semaines plus tard, la sortie a été repoussée de nouveau.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Dans un message d'explication, les développeurs expliquent en être à la phase finale du développement, entre correction de bugs et amélioration des performances, de la stabilité, et de l'expérience de jeu. “Afin de permettre au titre d'atteindre la qualité d'un titre Respawn, de donner à l'équipe le temps dont elle a besoin et de parvenir au niveau de finition que les fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales à notre calendrier de sortie”, précise l'équipe en charge du jeu.

Sur quels supports Star Wars Jedi Survivor est-il disponible ?

Star Wars Jedi Survivor est disponible sur différentes plateformes sur PC : Steam, Epic Games Store et EA App, le remplaçant du launcher Origin. Sur console de salon, le jeu est proposé sur PS5 et Xbox Series X et S. Il ne prend pas en charge les consoles d'ancienne génération que sont la PS4 et la Xbox One, ni la Nintendo Switch.

Quelle est la configuration minimale et recommandée requise pour Star Wars Jedi Survivor ?

Star Wars Jedi Survivor exige un PC très musclé pour espérer jouer dans de bonnes conditions. Assurez-vous bien de disposer d'espace de stockage suffisant avant d'installer le jeu, celui-ci prend beaucoup de place.

Configuration minimum pour Windows

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : Ryzen 5 1400 ou équivalent

Processeur (Intel) : Intel Core i7-7700 ou équivalent

Mémoire RAM : 8 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX 580 ou équivalent

Carte graphique (NVIDIA) : GTX 1070 ou équivalent

DirectX : carte graphique compatible avec DirectX 12 ou modèle équivalent

Espace de stockage : 130 Go

Configuration recommandée pour Windows

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : Ryzen 5 5600X ou équivalent

Processeur (Intel) : Intel Core i5 11600K ou équivalent

Mémoire RAM : 16 Go

Carte graphique (AMD) : RX 6700 XT ou équivalent

Carte graphique (NVIDIA) : RTX 2070 ou équivalent

DirectX : carte graphique compatible avec DirectX 12 ou modèle équivalent

Espace de stockage : 130 Go

Quel est le prix de Star Wars Jedi Survivor et comment l'obtenir “gratuitement” ?

Sur ordinateur, Star Wars Jedi Survivor coûte 69,99 euros dans sa version standard et 89,99 euros dans son édition deluxe. Sur console, PlayStation comme Xbox, s'appliquent les prix devenus habituels pour du triple A : 79,99 euros pour le jeu de base ou 99,99 euros pour le tiers supérieur.

Pour les 20 euros supplémentaires déboursés pour la version deluxe, vous obtenez en jeu :

Un pack cosmétique “Héros galactique” inspiré des équipements portés par Han Solo dans Star Wars IV : Un Nouvel Espoir, contenant le cosmétique “Vaurien”, le cosmétique “Robuste” pour BD-1 et le blaster “DL-44”.

Un pack cosmétique “Nouveau héros” inspiré du matériel de Luke Skywalker dans le même film, contenant le cosmétique “Héros rebelle”, le cosmétique “BD-Astro” pour BD-1 et le sabre laser “Héros rebelle”.

Pour toute précommande d'une édition standard ou deluxe, le joueur acquiert également un pack cosmétique “Survie Jedi” inspiré d'Obi-Wan Kenobi. Celui-ci comprend le cosmétique “Ermite”, le sabre laser “Ermite”, ainsi que me blaster “Combustion”.

Comme nous avons pu le constater, le jeu nécessite des composants relativement récents et performants pour tourner de manière satisfaisante sur votre machine. Sachez qu'il s'agit peut-être du bon moment pour changer de processeur puisqu'AMD offre l'édition standard de Star Wars Jedi Survivor pour l'achat d'un CPU de bureau de la série Ryzen 7000, basé sur la nouvelle architecture Zen 4. La promotion a cours jusqu’au 1er avril 2023, et les clients ont jusqu'au 6 mai 2023 pour réclamer leur code.

Star Wars Jedi Survivor sera aussi inclus au lancement dans l'abonnement EA Play Pro, et devrait selon toutes vraisemblances rejoindre la formule EA Play (et donc le Xbox Game Pass Ultimate) quelques mois après sa sortie.

Quelle est l'histoire de Star Wars Jedi Survivor ?

Jedi Survivor vient prendre la suite de Jedi Fallen Order. Nous retrouvons ainsi notre cher Cal Kestis, incarné par l'acteur Cameron Monaghan (Shameless, Gotham) et accompagné de son fidèle droide BD-1. Pour rappel, les événements que nous vivons avec ce personnage surviennent entre les films Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith et Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir.

Cal Kestis est un jeune jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Après des années passées à rester caché dans l'ombre, il s'est révélé au grand jour pour s'emparer et protéger l'holocron, un artefact contenant une liste d'emplacements où se trouvent des enfants sensibles à la force. Confronté à un choix cornélien, il a décidé de détruire l'objet en question afin de protéger ces enfants, plutôt que de s'en servir pour former de nouveaux jedis.

Star Wars Jedi Survivor nous emmène cinq ans après cette aventure. « Poussé aux confins de la galaxie, Cal se retrouve entouré de menaces nouvelles et familières. En tant qu'un des derniers Chevaliers Jedi, Cal doit se battre sans relâche dans les moments les plus sombres de la galaxie. Mais jusqu'où est-il prêt à aller pour sa protection, celle de son équipage et de l'héritage de l'Ordre Jedi ? », nous apprend le synopsis officiel du jeu.

Lors d'une interview accordée à Game Informer, Cameron Monaghan a promis une histoire à la fois plus profonde, plus sombre et plus complexe, obligeant Cal Kestis à faire des choix encore plus importants que dans le premier opus (il ne précise pas si le joueur aura son mot à dire ou si l'histoire restera linéaire). Il précise que Cal fera face à des dilemmes pour lesquels il n'existe pas de bonnes réponses, rappelant la notion de « moindre mal » de The Witcher.

Star Wars Jedi Survivor s'inscrit dans la même chronologie que la série Disney+ Obi-Wan Kenobi. Certains passages du jeu devraient d'ailleurs renvoyer plus ou moins directement au show TV. Nous avions eu droit à la présence de Dark Vador dans Star Wars Jedi Fallen Order, Obi-Wan Kenobi pourrait donc faire une apparition dans cette suite.

Nous avons également aperçu dans un trailer un personnage ressemblant à un inquisiteur, un être sensible à la force (mais qui n'est pas un sith) sous les ordres de Dark Vador et dont la mission est d'éliminer les derniers jedis encore en vie. Étant donné le sous-titre de cet épisode, Survivor, il est probable que Cal Kestis doive échapper à une chasse à l'homme initiée par l'Empire Galactique dans cette suite.

Quelles différences de gameplay entre Jedi Fallen Order et Jedi Survivor ?

Star Wars Jedi Survivor va reprendre pour l'essentiel le gameplay de son prédécesseur, avec des influences provenant des Dark Souls, des combats de boss, des mécaniques de RPG avec montée en niveau et déverrouillage de compétences, des énigmes et puzzles à résoudre, quelques scènes de plateforme, ainsi qu'une certaine invitation à l'exploration et à la collection d'items cosmétiques. Ce deuxième titre va toutefois se démarquer de Star Wars Jedi Fallen Order sur plusieurs points, les développeurs ayant pu se servir des retours des joueurs afin d'améliorer leur formule.

L'un des reproches que l'on pouvait faire à Jedi Fallen Order était le temps perdu à repasser par les mêmes chemins, que ce soit pour revenir à son vaisseau ou pour explorer une partie de la carte encore inconnue que l'on a dû laisser de côté précédemment. Ce défaut est corrigé avec Jedi Survivor, assure Stig Asmussen, directeur de Respawn Entertainment. Pour fluidifier et raccourcir les temps de parcours, les développeurs intègrent dans cette suite deux nouvelles mécaniques :

Le voyage rapide , qui permet de se déplacer sans limite d'un point A à un point B, puis de revenir au point A. Ces points servent aussi à sauvegarder, à régénérer sa santé, et à dépenser ses points de compétence, comme dans Fallen Order.

, qui permet de se déplacer sans limite d'un point A à un point B, puis de revenir au point A. Ces points servent aussi à sauvegarder, à régénérer sa santé, et à dépenser ses points de compétence, comme dans Fallen Order. Les montures, qui devraient prendre la forme de créatures à chevaucher plutôt que de véhicules, pour se déplacer et explorer les zones qui se trouvent entre les points de voyage rapide.

Ces points de passage et l'introduction des montures sont d'autant plus nécessaire dans Jedi Survivor que les maps s'annoncent encore plus vastes que dans Fallen Order. De plus, les temps de chargement du voyage rapide devraient être limités grâce au SSD des PS5 et Xbox Series X et S. Toujours dans la partie exploration, le joueur jouit de nouveaux outils. BD-1 se dote d'une option jumelles pour zoomer dans l'environnement et observer ce qu'il se passe au loin. Vous pouvez aussi utiliser les jumelles pour placer un point de repère, servant à marquer un emplacement d'intérêt ou vers lequel vous souhaitez revenir plus tard. Si les jedis peuvent accéder à des zones difficiles à atteindre grâce à la force (en déplaçant des plateformes, en courant sur des parois ou en effectuant de gigantesques sauts), Cal Kestis complète sa panoplie d'un grapin dans Survivor pour encore perfectionner sa mobilité.

L'une des réussites de Fallen Order a été la mise en scène de la découverte progressive des pouvoirs et des compétences de Cal Kestis, qui a dû apprendre à les maîtriser en même temps que le joueur. Pour Jedi Survivor, le personnage ne va pas reprendre de zéro et disposera dès le début ou très vite de capacités obtenues dans le premier jeu. Ce n'est pas pour autant que notre chevalier jedi ne va pas évoluer durant sa quête, avec l'intégration de nouveaux pouvoirs qui devraient permettre de varier le gameplay.

Un plus grand nombre de positions de combat est prévu, et le joueur devra adopter le style sélectionné en fonction de l'adversité et de l'environnement, chaque ennemi et chaque situation requérant une posture spécifique pour s'en sortir plus efficacement. Cal peut par exemple tenir deux sabres laser, une option souvent payante au corps à corps. Il est aussi capable, et c'est une nouveauté, de tenir un sabre laser dans une main et un blaster dans l'autre, ce qui permet de renvoyer des tirs vers les ennemis tout en tirant soi-même, ou de se débarasser de menaces au corps à corps et à distance à la fois. Un sabre laser à la Kylo Ren est même disponible.

Il est toujours possible de demander l'aide de BD-1 pour se défaire plus facilement de ses ennemis, et un autre personnage devrait nous prêter main forte à l'occasion, avec lequel on peut déclencher des combinaisons. Le bestiaire va lui aussi s'enrichir, avec entre autres l'apparition des droïdes de combat B1 et B2 de la fédération du commerce, que l'on aperçoit dans la prélogie.

Star Wars Jedi Survivor est-il compatible avec le ray tracing ?

D'après les vidéos de gameplay partagées par EA, Star Wars Jedi Survivor s'annonce magnifique. Nous ne connaissons pour l'instant pas les modes de performance et de qualité graphique proposés sur console, mais le ray tracing a été confirmé. « Cela nous permet de faire de l'éclairage en temps réel, tout le temps, avec une fidélité bien au-delà de tout ce que nous avons jamais produit auparavant », annonce Stig Asmussen. Il faudra toutefois voir à quel point l'activation du ray tracing, gourmand en ressources, impacte les performances du jeu, mais il assure que l'optimisation du titre a été facilitée par les SSD des consoles de dernière génération. Les retours haptiques de la DualSense sur PS5 sont aussi exploités pour renforcer l'immersion.