Steam : Valve annonce des mesures pour éviter de bloquer Internet pendant le confinement

Steam a décidé d’étaler les mises à jour automatiques de vos jeux les moins utilisés pendant la période de confinement. Afin de réduire la bande passante générée par la plateforme, Valve va en effet répartir les mises à jour sur plusieurs jours. De plus, le rythme de celles-ci va se raréfier pour ne pas saturer les réseaux.

Quelques jours après avoir atteint la barre des 20 millions de joueurs connectés en même temps, Steam a dépassé les 23 millions d’utilisateurs en simultané. Confinés à domicile, de nombreux internautes se tournent vers les jeux vidéo ou les plateformes de streaming pour passer le temps. Sans surprise, le confinement a vite provoqué une explosion du trafic Internet dans le monde. Pour éviter la saturation des réseaux, les géants de la technologie, dont Valve, la firme qui détient Steam, ont pris des mesures.

Steam réserve les mises à jour automatiques aux heures creuses

Dans un premier temps, Steam programme les mises à jour des jeux les plus utilisés de votre bibliothèque aux heures les plus creuses de votre région. On s’attend donc à ce que les mises à jour automatiques soit installées pendant la nuit par exemple. Par sécurité, la plateforme va aussi répartir les mises à jour sur une période de plusieurs jours, afin d’étaler la pression exercée sur les réseaux. Pendant le confinement, seuls les jeux utilisés au cours des trois dernières semaines recevront les mises à jour immédiatement.

Valve demande aussi aux joueurs d’utiliser les fonctionnalités déjà existences de Steam pour optimiser la gestion de leurs téléchargements. Il est notamment possible de programmer l’installation d’une mise à jour, de désactiver les mises à jour automatiques pour certains jeux, ou de déplacer les jeux les moins utilisés sur un disque dur externe (afin d’éviter de devoir le télécharger à nouveau plus tard). Enfin, Valve recommande aussi de « diminuer les charges sur votre réseau et votre bande passante » en bridant votre connexion à Steam.

Pour rappel, Sony et Microsoft ont déjà annoncé des mesures similaires ces derniers jours. Sony a ainsi décidé de ralentir la vitesse de téléchargement du PlayStation Network en France et dans le reste de l’Europe. De son côté, Microsoft a même suspendu certaines fonctions du Xbox Live.