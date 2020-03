Steam : plus de 20 millions de joueurs connectés en même temps, record battu !

Steam vient de battre son propre record : plus de 20 millions de joueurs se sont connectés sur la plateforme durant le week-end. La pandémie de Coronavirus y est très certainement pour quelque chose.

La plateforme de jeux vidéo Steam a été littéralement prise d’assaut ce week-end par les joueurs, il y a fort à parier que ce n’est pas près de s’arrêter. Un pic de fréquentation de 20 313 451 utilisateurs a été enregistré, comme on peut le constater sur le site recensant les données des utilisateurs de Steam. Tous n’étaient pas en train de jouer, mais ils étaient quand même plus de 6,4 à le faire.

Parmi les jeux les populaires du week-end, on retrouve de grands classiques comme Counter-Strik Global Offensive (1 024 845 utilisateurs en simultanée), DOTA 2 (701 632 joueurs) ou encore PUBG (515 050 utilisateurs). Comme vous vous en doutez, si Steam connaît une période si faste, c’est à cause de la pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement à travers le monde. Le mois dernier déjà, la plateforme avait enregistré un pic de fréquentation de plus de 19 millions d’utilisateurs. A cause des restrictions imposées par les gouvernements, voire du confinement pour certains pays, on comprend aisément que les utilisateurs tentent de s’occuper comme ils peuvent chez eux, et se ruent notamment sur les plateformes de jeux vidéo.

Et il y a fort à parier que l’engouement pour Steam pas s’arrêter là. On peut d’ores et déjà tabler sur le fait que le pic enregistré le week-end dernier sera suivi d’autres records du même acabit dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les serveurs vont suivre et si la bande passante nécessaire au fonctionnement de certains gros sites comme YouTube ne risque pas de gâcher la fête de certains joueurs. À moins que des restrictions soient mises en place par les FAI, restrictions visant justement à réduire la bande passante des sites les plus sollicités ?

