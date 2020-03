Coronavirus : l’OMS recommande de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement

L’OMS soutien une campagne #PlayApartTogether qui promeut les jeux vidéo pendant le confinement. Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie, dont Blizzard, Twitch, Unity et Riot Games font partie de l’opération. Des événements, exclusivités et récompenses sont prévues.

Prise dans une crise sanitaire sans précédent, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonce qu’elle soutien la campagne #PlayApartTogether, une opération qui rassemble les plus grands acteurs du secteur du jeu vidéo pour faire la promotion de la distanciation sociale pendant le confinement du coronavirus. D’aucuns y verront une certaine ironie, d’ailleurs, puisqu’avant de considérer que les jeux vidéo sont une excellente manière de mieux vivre le confinement, la même organisation reconnaissait il y a quelques mois la dépendance aux jeux vidéo comme maladie mentale.

Parmi les soutiens, on trouve ainsi Blizzard, Big Fish Games, Dirtybitm Glu Mobile, Jam City, Kabam, Maysalward, Playtika, Pocket Gems, Riot Games, SciPlay, Snap, Twitch, Unity et YouTube. Bobby Kotick, président d’Activision Blizzard explique par exemple : « il n’a jamais été aussi crucial de s’assurer que les gens restent connecté les uns aux autres en toutes sécurité. Les jeux sont la plateforme parfaite car ils peuvent connecter les gens au travers de la joie, de buts et de la recherche de sens ».

Pour l’heure aucun éditeur n’a vraiment annoncé de programme, se contentant juste d’inciter les joueurs à suivre le hashtag #PlayApartTogether sur Twitter. Aucun des signataires ne parle d’ailleurs pour le moment de jeux gratuits. On s’attend davantage à plus de tournois, des défis entre joueurs, des prix réduits et peut-être quelques goodies.

Lire également : Le top 15 des jeux vidéo 2020 les plus attendus

Que pensez-vous de cette initiative ? Jouer aux jeux vidéo vous aide-t-il à passer le temps en cette période de confinement ? Partagez votre retour dans la zone commentaires !

Source : Venture Beat