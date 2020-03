Xbox Live : Microsoft suspend certaines fonctions face à l’afflux de joueurs confinés chez eux

Face à l’augmentation considérable de trafic suite au confinement de la population dans certains pays, Microsoft annonce quelques mesures qui affectent les services liés au Xbox Live. Principale mesure, les joueurs ne pourront plus soumettre de contenus pour personnaliser leur compte Xbox Live. En outre, les mises à jour ne seront poussées qu’en période creuse.

L’épidémie de coronavirus a eu de nombreuses conséquences sanitaires, économiques et sociales. L’une d’entre elles est le confinement de la population dans certains pays afin de limiter la propagation du virus. Le confinement touche une grande partie de l’Europe (France, Espagne, Italie, Allemagne et même Royaume-Uni depuis quelques jours) et l’Amérique du Nord. Certaines métropoles des États-Unis, comme San Francisco, y sont soumises.

Les personnes qui sont confinées chez elles travaillent à distance, pour celles qui peuvent, ou passent le temps entre les services de streaming et jeu vidéo, des activités qui impactent non seulement la bande passante des opérateurs dont les réseaux ont fortement ralenti, mais aussi les serveurs des hébergeurs. Microsoft fait évidemment partie de ces derniers. Non seulement les outils collaboratifs comme Teams subissent une forte hausse de fréquentation, mais ceux dédiés au Xbox Live également. Il y a dix jours, la firme prévenait d’ailleurs que des ajustements seraient nécessaires.

Plus de nouveau gamerpic personnalisé sur le Xbox Live

Dans cette situation, la firme de Redmond a décidé de restreindre certains services en ligne liés au Xbox Live. La première est l’envoi d’images sur un compte Xbox Live, comme les gamerpics qui servent à personnaliser un gamertag. Dès à présent, Microsoft n’accepte plus aucune nouvelle image. Notez que celles qui ont déjà été importées sont toujours accessibles. L’importation de captures d’écran servant à alimenter les flux de club est également désactivées. Autre information importante, les mises à jour des jeux ne pourront désormais se faire qu’en période creuse, quand les serveurs ne sont plus surchargés.

La surcharge des serveurs n’est pas la seule raison pour laquelle les « gamerpics » et les captures d’écran ne sont plus acceptées. C’est également une question de modération. Microsoft explique en effet être victime d’un double phénomène. Non seulement les soumissions de contenus sont plus nombreuses, mais les équipes de modération doivent elles aussi être confinées. Elles ne sont donc pas forcément disponibles autant qu’auparavant. Puisqu’il n’est pas possible de laisser ces contenus sans modération, Microsoft a préféré bloquer la fonction. Et il ne serait pas étonnant que d’autres services soient limités, chez Microsoft ou la concurrence, pour des raisons identiques.

Source : Engadget