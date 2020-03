PlayStation : les vitesses de téléchargement des jeux bientôt ralenties en Europe

Sur les consoles PlayStation, la vitesse de téléchargement pourrait bientôt être ralentie en Europe pour préserver les serveurs et la bande passante. Sony Interactive Entertainment travaille actuellement avec plusieurs fournisseurs d’accès internet européens pour s’assurer que les fonctionnalités réseau PlayStation continue malgré de tout de fonctionner correctement.

Si vous avez prévu de télécharger les 100 Go nécessaires pour jouer au nouveau mode Battle Royale de Call Of Duty Modern Warfare, il faudra prendre son mal en patience. Déjà longuette en temps normal, l’opération pourrait bientôt prendre bien plus de temps. En effet, selon nos confrères du site AndroidCentral, Sony Interactivement Entertainment a annoncé ce mardi 24 mars qu’elle travaillait actuellement à réduire la vitesse de téléchargement sur les consoles PlayStation européennes.

Ces restrictions ont pour but de ménager les serveurs et la bande passante, déjà relativement surchargés dans les pays concernés par les mesures de confinement comme la France ou l’Italie. La branche vidéoludique de Sony collabore en ce moment même avec les fournisseurs d’accès internet européens pour assurer la continuité des services en ligne PlayStation comme la boutique ou le jeu multijoueur.

« Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour répondre aux préoccupations concernant la stabilité d’Internet, car un nombre sans précédent de personnes est en confinement et est devenu bien plus dépendant de l’accès à Internet. Les joueurs pourront connaître des téléchargements de jeu un peu plus lent et long, mais ils continueront de profiter d’une bonne jouabilité. Nous apprécions le soutien et la compréhension de notre communauté, et le fait qu’elle fasse sa part, alors que nous prenons ces mesures dans un effort pour préserver l’accès à tous », écrit Jack Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment sur le blog PlayStation.

Tout comme Sony Interactive, plusieurs firmes ont décidé d’agir elles aussi pour éviter la saturation des réseaux. Google a récemment réduit la qualité des vidéos sur YouTube, et propose désormais un affichage standard en 480P. Netflix a également diminué la qualité vidéo de son contenu pendant 30 jours. Amazon Prime Video a fait de même et Disney+ qui a décalé son arrivée en France au 7 avril 2020 a annoncé qu’il réduirait également la qualité vidéo afin de diminuer de 25% l’utilisation de la bande passante.