Steam Deck : un tiers des 100 jeux les plus populaires ne sont pas officiellement compatibles

Le Steam Deck de Valve et l’une des consoles portables les plus populaires, et la récente publication par l'entreprise de la liste des 100 jeux les plus joués offre un aperçu intéressant des titres qui retiennent l'attention des joueurs.

Si vous possédez un Steam Deck, vous devez savoir que certains jeux n’ont pas été officiellement notés comme étant compatibles avec la console, c’est-à-dire qu’ils sont « vérifiés » par les équipes de Valve. Ceux-ci sont aujourd’hui bien plus de 1000 à répondre aux exigences techniques de la console portable, mais tous n’ont pas eu la chance de faire partie de la liste.

Le 14 mars, Valve a partagé la liste des 100 titres les plus populaires de la console, et ce qui est surprenant, c’est que 30 % de ces jeux ne sont pas officiellement vérifiés pour l'appareil portable. Cela ne les a pourtant pas empêchés de faire parti des titres phares plébiscités par les joueurs.

Les jeux les plus joués sur le Steam Deck ne sont pas tous vérifiés

Les données révèlent que les joueurs ne s'en tiennent pas uniquement aux jeux vérifiés ; ils se plongent également dans des titres qui n'ont pas été officiellement pris en charge par le Steam Deck. Parmi les 100 jeux les plus populaires, 27 ne sont pas vérifiés ou ne sont pas officiellement pris en charge.

On peut notamment citer des jeux récemment sortis, comme Balatro, qui ont rapidement grimpé les échelons. On retrouve aussi Deep Rock Galactic : Survivor, un dérivé du célèbre jeu de tir minier, se retrouve également en bonne place sur la liste, ou même Deep Rock Galactic, qui s'avère parfaitement adaptés à la nature portable du Steam Deck.

Starfield, le vaste jeu de rôle spatial de Bethesda, est un autre cas intriguant. Bien qu'il soit répertorié comme “non pris en charge” et qu'il offre une expérience assez mauvaise sur le Steam Deck, il reste un favori parmi les joueurs et occupe la 46e place de la liste. Les joueurs ne semblent donc pas du tout privilégier la fluidité et les beaux graphismes sur les jeux utilisés sur la console.