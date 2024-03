Deus Ex Mankind Divided est offert sur l’Epic Games Store, il est temps de découvrir cette pépite SF

L’Epic Games Store reprend ses bonnes habitudes en offrant l’un des meilleurs jeux de science-fiction de ces dernières années. Sorti en 2016, le jeu d’Eidos Montréal est le dernier-né d’une licence qui a bouleversé l’industrie. Si vous ne vous êtes jamais lancé dans l’aventure, c’est le moment ou jamais de craquer.

Si vous êtes plus ou moins du milieu du jeu vidéo, le nom de Deus Ex vous dit certainement quelque chose. C’est en 2000 que l’histoire de cette licence culte commence. Ion Storm, studio cofondé par John Romero, le génial développeur derrière Doom, sort alors un premier épisode révolutionnaire. Inspiré de System Shock, Deus Ex est l’un des premiers représentants de l’immersive sim, un genre de jeu qui permet au joueur de résoudre un problème de nombreuses manières différentes.

Des années plus tard, Eidos Montréal reprend le flambeau et sort en 2016 Mankind Divided, dernier opus en date de la saga. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs épisodes, ce dernier est également une excellente porte d’entrée pour tous ceux qui souhaitent s’intéresser à ce pan majeur de l’histoire du jeu vidéo. Ça tombe bien : il est actuellement offert sur l’Epic Games Store.

Ne ratez pas cette occasion en or de jouer à Deux Ex Mankind Divided

Chaque semaine, l’Epic Games Store offre un nouveau jeu à ses utilisateurs et si la qualité de ces derniers est relativement variable, il arrive que la boutique fasse d’excellents cadeaux – et il vaut mieux en profiter, car cela pourrait ne pas durer très longtemps. C’est sans aucun doute le cas avec Deux Ex Mankind Divided. Le jeu est une suite directe de Human Revolution, lui-même prequel aux deux premiers jeux de la série.

Deux Ex se déroule dans un univers où les humains sont plus au moins augmentés par la technologie. Suite à un attentat contre son entreprise, l’ancien agent de sécurité Adam Jensen se voit remplacer la majorité de ses membres par des versions améliorées. Désormais doué de capacités surhumaines, il se retrouve recruté par les services secrets pour enquêter sur un complot mondial qui vise à déployer un virus mortel.

Comme tout immersive sim, c’est dans son gameplay que Mankind Divided brille le plus. Mettons que vous devez entrer dans une pièce, mais que la porte est verrouillée. En fonction des compétences que vous aurez choisies, vous pourrez la crocheter, pirater le système de sécurité, vous faufiler dans un conduit d’aération… ou tout simplement défoncer la porte avec votre bras mécanique. C’est à vous de choisir la manière à laquelle vous souhaitez de jouer.