Steam Deck : Valve met en place un système d’étiquettes pour évaluer la compatibilité des jeux

Valve va faciliter la vie des joueurs de Steam Deck en affichant directement les jeux qui tournent le mieux sur la console portable. Ces derniers auront droit à 4 stickers différents en fonction de leur compatibilité : Vérifié, Jouable, Incompatible et Inconnu. Steam intégrera même une section dédiée aux jeux vérifiés.

Depuis que Valve a annoncé le Steam Deck, une question brûle toutes les lèvres : celle de la compatibilité. Si le constructeur n’hésite pas à qualifier sa console de PC portable, et bien qu’il faut lui reconnaître une jolie fiche technique, reste qu’elle ne peut nécessairement pas être au niveau d’un ordinateur équipé de tous les composants dernier cri. Aussi, Valve s’efforce d’agrandir la ludothèque du Steam Deck, que ce soit grâce à sa compatibilité avec Xbox Cloud Gaming ou par un heureux hasard orchestré par Epic Games.

Mais il faut encore résoudre un problème de taille. Si les joueurs auront en théorie accès à tout le magasin Steam, ces derniers ne seront pas à l’abri d’acheter un jeu incapable de tourner sur la console. À cela, Valve a trouvé la solution : des étiquettes. Plus précisément, les jeux seront répartis en 4 catégories selon leur niveau de compatibilité avec le Steam Deck : Vérifié, Jouable, Incompatible et Inconnu. Ces catégories seront alors directement visibles via le sticker correspondant.

Aucun risque d’acheter un jeu incompatible sur le Steam Deck

La catégorie Vérifié correspond donc aux jeux tournant à la perfection sur le Steam Deck. Ils ne nécessitent aucune manipulation de la part du joueur et pourront être lancés directement après l’achat. Cela veut dire qu’ils n’ont aucun problème à utiliser le clavier à l’écran, qu’ils s’adaptent à la résolution de la console et qu’il est possible de se servir des joysticks. Ils sont repérables grâce au sticker vert. À noter qu’une section entière lui sera dédiée sur le magasin Steam.

Ce n’est pas le cas de la catégorie Jouable qui, bien que compatible avec la console, demande au joueur de se plonger dans les paramètres pour configurer le jeu de manière à ce qu’il tourne correctement. Cette dernière est affublée d’une étiquette jaune. Enfin, les deux dernières catégories, Incompatible et Inconnu, parlent d’elles-mêmes. Elles apparaîtront avec un logo blanc.