Steam Families est là : voici comment partager gratuitement vos jeux avec vos amis

Steam vient de lancer Families, une refonte de son système de partage familial. Le nouveau système modifie le nombre de personnes pouvant jouer aux jeux d'une bibliothèque, facilite l'achat de jeux pour vos enfants et ajoute de nouvelles options de partage et de contrôle parental.

Steam Families, désormais en version bêta, remplace à la fois Steam Family Sharing et Steam Family View. Désormais, Steam Families permet à un utilisateur de partager sa bibliothèque avec un maximum de cinq autres “membres de la famille” (ou toute personne avec laquelle vous partagez votre PC ou votre Steam Deck). Une fois que vous avez rejoint une famille, vous avez automatiquement accès aux jeux que les membres possèdent.

Vous pouvez également jouer à des jeux de la bibliothèque d'une autre personne, même si elle est en ligne et joue à autre chose. Elle fonctionne de la même manière que la fonctionnalité de Stadia, qui faisait la force du service de Google. Ainsi, si vous jouez à votre jeu Helldivers 2, un membre de votre famille peut jouer à Balatro en même temps que vous depuis votre bibliothèque. Il faut cependant savoir que les jeux ne peuvent être partagés que si leur développeur n'a pas choisi de se retirer du programme Steam Families.

Steam vous permet de partager vos jeux avec vos proches

Steam Families inclut désormais la possibilité de jouer aux jeux d'une bibliothèque partagée hors ligne (auparavant, le partage familial nécessitait une connexion en ligne), et Steam ne bloquera donc plus l'accès à l'ensemble de la bibliothèque de jeux d'un membre de la famille s'il est en ligne et joue à quelque chose d'autre.

La FAQ Steam Families donne un exemple concret du fonctionnement du nouveau système : « Supposons que vous fassiez partie d'une famille de 4 membres et que vous possédiez une copie de Portal 2 et une copie de Half-Life. À tout moment, un membre peut jouer à Portal 2 et un autre à Half-Life. Si deux d'entre vous souhaitent jouer à Portal 2 en même temps, un autre membre de la famille devra acheter une copie du jeu. Après cet achat, il y aura deux copies de Portal 2 dans la famille et deux membres pourront jouer en même temps ».

Mieux encore, Valve note également que les comptes individuels utilisant Steam Families disposent désormais de leurs propres sauvegardes de jeux, obtiennent leurs propres succès Steam et ont un accès individuel aux fichiers du Steam Workshop.

Notons également que Steam Families propose une nouvelle série d'outils de contrôle parental qui permet aux membres désignés comme “adultes” de surveiller et de gérer l'accès aux jeux des comptes enregistrés comme “enfants”. Les adultes peuvent restreindre l'accès des enfants au Steam Store, aux fonctions communautaires et au chat, et ils peuvent consulter les rapports de temps de jeu, fixer des limites de temps de jeu, approuver les demandes des enfants pour un accès supplémentaire au temps de jeu/aux fonctions, récupérer les comptes des enfants et approuver les demandes de paiement du panier d'achat d'un enfant.

Comment créer ou rejoindre une Famille sur Steam ?

Si vous souhaitez tester les fonctionnalités et créer un compte Steam Family, vous devez vous inscrire à la version bêta. Pour cela, ouvrez Steam, cliquez sur l’icône principale en haut à gauche et rendez-vous dans Paramètres, puis Interface. Localisez « Participation à la bêta du client », et sélectionnez Steam Families Beta.

Votre client redémarrera en version bêta, qui vous donnera alors accès aux nouvelles fonctionnalités Families. Ouvrez à nouveau les Paramètres dans le menu principal, et rendez-vous cette fois-ci dans la section Famille. Vous verrez un bouton « gérer » apparaitre, et il vous suffira de cliquer dessus pour créer ou rejoindre une nouvelle famille. Vous pouvez aussi passer par “Détails du compte” sur la page du magasin, et cliquer sur “Gestion de la famille“.

Attention toutefois : le nouveau système est verrouillé au niveau régional. Par conséquent, si vous avez partagé avec quelqu'un dans un autre pays, il se peut que vous ne puissiez plus le faire. De plus, comme chez Google, si quelqu'un quitte votre famille, il ne pourra pas en rejoindre ou en fonder une autre avant un an. Réfléchissez donc bien avant de rejoindre un groupe, car la fonctionnalité est avant tout destinée aux membres proches d’une même famille.