Steam Deck : plus de 1000 jeux sont désormais compatibles avec la console

Le Steam Deck est tout juste sorti et désormais, ce sont plus de 1000 jeux qui sont compatibles. Une liste qui continuera de s’allonger dans un futur proche. L'objectif de Valve est de rendre le plus de jeux Steam possibles jouables sur sa console.

Le Steam Deck est enfin sorti et ceux qui l’ont précommandé l’été dernier peuvent s’amuser dessus. Il y a de quoi faire ! Valve annonce aujourd’hui que plus de 1000 jeux sont « vérifiés » ou compatibles avec sa console.

C’est dans une publication sur son site officiel que Valve annonce la chose, sans enter dans les détails. Selon Game Rant, cela signifie que 559 jeux sont vérifiés et 498 sont « jouables », ce qui porte le nombre de titres compatibles à 1057.

Le Steam Deck enrichit sa bibliothèque à vitesse grand V

« Vérifié » et « Compatible » sont deux statuts différents pour Valve, mais la barrière entre les deux reste fine. Vérifié signifie que le titre est non seulement jouable, mais ne dispose d’aucun bug. Ainsi, l’utilisateur aura presque l’impression que son jeu favori a été développé directement pour le Steam Deck.

A lire aussi – Le Steam Deck souffre déjà d’un problème de drift, mais il y a une solution

Un jeu “compatible”, comme son nom l’indique, signifie que le titre peut être apprécié dans de bonnes conditions. Toutefois, il connaît encore quelques petits bugs. Comme l’explique Valve, il s’agit de petites erreurs de compatibilité sans conséquence. Par exemple, le studio explique que si un titre fonctionne parfaitement et affiche des glyphes de contrôleur 99 % (comme « appuyez sur B pour sauter »), mais qu’une fois il demande d’appuyer sur F, il sera indiqué comme jouable et non vérifié. De même, un jeu qui fonctionne parfaitement mais qui bug sur un mini jeu optionnel ou qui voit un tutoriel ne pas se lancer ne sera lui tout simplement pas inclus dans la liste des 1000 jeux compatibles.

C’est aux développeurs de travailler leurs jeux pour les rendre compatibles avec le Steam Deck. Pour les aider à communiquer avec leur clientèle, Valve a annoncé la mise en place d’une nouvelle interface. Les devs pourront ainsi mettre à jour en temps réel le statut de leur création, en précisant ce qui est compatible ou pas et quels bugs peuvent subsister.

Source : Steam