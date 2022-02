Steam Deck : le modèle 64 Go est une meilleure affaire que vous ne le pensez

Les premiers tests du Steam Deck apportent une bonne nouvelle : le modèle le plus abordable, équipé d’une carte SD 64 Go, est quasiment aussi rapide que les versions équipées d’un SSD. Les temps de chargement sont similaires pour certains jeux, et ont à peine 2 secondes de retard pour les autres.

Moqué depuis son annonce pour sa capacité de stockage relativement minime, le modèle le moins cher du Steam Deck pourrait bien se révéler être une excellente affaire. En effet, selon les premiers tests publiés par certains Youtubeurs, la carte SD n’est pas du tout lésée en termes de rapidité par rapport aux SSD qui équipent les versions les plus chères de la console.

D’après les résultats obtenus par Linus Tech Tips et The Phawx, les temps de chargement sont quasiment identiques sur le modèle carte SD pour des jeux comme Control, Dead Cells et Street Fighter 5. Les Youtubeurs remarquent tout de même une légère latence sur d’autres titres, mais qui excède rarement les deux secondes. Enfin, quelques jeux posent visiblement problème : sur Portal 2 et Ghostrunner, on note 10 à 17 secondes de différence avec les SSD.

Le modèle 64 Go du Steam est aussi performant que les autres

Autrement dit, nous ne sommes pas encore à l’abri d’une mauvaise surprise d’ici le lancement du Steam Deck, prévu pour le 25 février prochain. Il est de notoriété commune que Valve n’a permis aux testeurs que de mettre la main sur une poignée de jeux, et il est probable que ces derniers aient été soigneusement sélectionnés compte tenu de leurs bons résultats.

Néanmoins, il convient de noter la performance inattendue de la carte SD face à ses voisins SSD. Cette bonne nouvelle en fait, finalement, une très bonne affaire. En décidant de remplacer la carte 64 Go par un modèle moins avare en stockage, le joueur se retrouve avec une console quasi similaire aux versions les plus chères. D’autant que la dernière mise à jour de SteamOS supprime automatiquement les fichiers cache inutiles, augmentant encore l’espace de stockage.

Par ailleurs, Valve souligne qu’une telle pratique est largement déconseillée pour les modèles équipés de SSD. En effet, la firme explique celui-ci « est situé très près de [du] module sans fil, et a été spécifiquement choisi et testé pour ne pas interférer avec le Wi-Fi et le Bluetooth ». Le remplacer risquerait donc de compromettre le fonctionnement de la console.