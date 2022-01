Steam Deck : lancement le 25 février 2022, c’est officiel

Le Steam Deck a enfin une date de lancement. Valve a annoncé que les premières consoles seront disponibles le 25 février prochain, mais il faudra avoir reçu une invitation pour pouvoir en commander un exemplaire.

Après avoir reporté la console, puisque celle-ci devait à l’origine sortir à la fin de l’année 2021, Valve a finalement confirmé que la première série d’expédition devrait commencer le 25 février pour les premiers clients ayant réservé un Steam Deck. En effet, dans un billet de blog, Valve indique que ceux-ci commenceront à recevoir des invitations « peu après 19h » le 25 février.

Une fois l’invitation reçue, il vous sera possible de commander l’exemplaire que vous avez réservé. Votre acompte de 4€ sera bien sûr déduit du prix final du Steam Deck. Il est également indiqué que les clients auront trois jours pour effectuer leur achat, après quoi leurs réservations pour le Steam Deck seront transmises à la personne suivante dans la file d'attente.

Une première vague de livraison en février, et après ?

Dans son billet de blog, Valve indique que ceux qui n’auraient pas reçu la première vague d’e-mail pourraient avoir plus de chances les semaines suivantes. En effet, Valve promet d’envoyer de nouveaux e-mails chaque semaine, sans toutefois indiquer combien de clients seront sélectionnés.

Pour l’instant, il est donc difficile de savoir si le fabricant sera ou non en mesure de répondre à la demande, et si tous les clients ayant précommandé la console pourront la recevoir en début d’année. Il est probable que la production du Steam Deck soit également fortement impactée par la pénurie mondiale de composants, retardant ainsi les délais de livraison pour ceux qui ont récemment commandé un exemplaire. On ne sait pas non plus quand la console sera disponible à la vente sans que Valve ait recourt à ce système d’invitation.

Le Steam Deck est une console très attendue des utilisateurs de Steam, puisque celle-ci leur permettra d’accéder à leur bibliothèque de jeux pendant leurs déplacements. Un développeur ayant eu accès au kit de développement a d’ailleurs déjà dévoilé l’autonomie de la batterie. Nous avions également appris récemment que le Steam Deck vous permettrait de reprendre la partie sur votre PC grâce à la sauvegarde dans le cloud.

Source : Steam