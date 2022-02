Max Payne, L.A. Noire… : Take Two veut faire revivre certaines licences iconiques

Outre GTA 6 en cours de développement chez Rockstar Games, Take Two Interactive a annoncé son intention de faire revivre certaines de ces licences. Aucune n’a été citée officiellement, mais les logos de Max Payne, L.A. Noire et Midnight Club sont apparus dans la présentation financière de l’éditeur. Reste à savoir ce que sous-entend celui-ci par « faire revivre » ?

L’actualité du jeu vidéo est marquée par les acquisitions ces dernières semaines. Celle d’Activision-Blizzard par Microsoft, bien évidemment. Celle de Bungie Interactive par Sony Interactive pour 3,2 milliards de dollars. Ainsi que celle de Zynga, grand spécialiste du jeu « social », par Take Two Interactive. Ce dernier va payer 11 milliards de dollars, une bagatelle face aux 67,8 milliards de dollars que la firme de Redmond s’apprête à débourser pour son opération historique.

Mais Take Two Interactive ne compte pas uniquement s’appuyer sur des opérations de croissance externe pour assurer sa croissance. La société va également s’appuyer sur de nouveaux jeux. Nous parlons régulièrement dans nos colonnes de Rockstar Games, sa filiale la plus médiatique. Elle a annoncé officiellement la semaine dernière travailler sur un nouvel épisode de GTA, que nous n'hésitons pas à nommer GTA 6. Et elle devrait lancer sur PS5 et Xbox Series X/S son plus grand succès de tous les temps, GTA 5, accompagné de GTA Online.

Des licences iconiques de Take Two Interactive reviendront bientôt

Et quoi d’autre ? À l’occasion de la présentation de ses résultats, Take Two Interactive a également affirmé avoir un line-up très diversifié. Il serait « le plus fort et le plus diversifié » de l’histoire de l’éditeur, à en croire son patron, Strauss Zelnick. Ce dernier précise qu’il est constitué de nouvelles licences, mais également « de suites d’anciennes séries très appréciées » des joueurs. Durant cette réunion, le dirigeant s’est appuyé sur un PowerPoint. Et sur l’une des diapositives apparaissaient plusieurs licences.

Trois d’entre elles ont retenu l’attention : Max Payne, L.A. Noire et Midnight Club. Il n’en fallait pas plus pour espérer un retour triomphant de ses trois licences qui ont largement marqué les gamers et qui n’ont plus eu le droit à de nouvelles sorties depuis quelques années : Midnight Club depuis 2008, L.A. Noire depuis 2011 et Max Payne depuis 2012. Ce sont là trois bons candidats. Les seuls ? Non. Nous pensons aussi à Mafia, dont le troisième opus est sorti en 2016, Bully, sorti en 2006, ou encore Bioshock. Si une compilation de cette série est disponible depuis 2016 sur Xbox One et PS4 (et plus récemment sur Switch), le dernier épisode date tout de même de 2013.

Source : Dualshockers