Le Steam Deck aurait une autonomie de moins de deux heures, une catastrophe pour les joueurs

Alors que les premiers clients qui ont commandé un Steam Deck vont bientôt recevoir la console de Valve, les premiers tests de la machine commencent à être publiés, et tous relèvent un défaut majeur : l’autonomie.

Le Steam Deck est une des consoles portables les plus attendues de l’année 2022. Après avoir été reporté une première fois à la fin de l’année dernière, Valve a finalement annoncé que les premières commandes seront expédiées à partir du 25 février, selon l’ordre de la file d’attente des précommandes.

Quelques semaines avant sa sortie officielle, certains créateurs ont déjà pu tester le Steam Deck. Les retours sont globalement assez positifs, mais un point vient noircir le tableau : l’autonomie de la console. La durée de vie de la batterie serait même pire que ce qu’annonçait un développeur qui avait eu accès au kit de développement il y a quelques semaines.

L’autonomie ne dépasse pas les deux heures sur certains jeux

Alors que Valve annonce sur son site officiel une autonomie estimée comprise entre 2 heures et 8 heures selon le jeu auquel vous jouez, les premiers tests dévoilent que la console rend l’âme encore plus rapidement. En effet, selon l’exemplaire du Youtubeur GamerNexus n’a réussi à tenir que 87 minutes sur le titre Devil May Cry 5 avec des FPS non limités et la VSync désactivée.

Du côté de ThePawx, qui a essayé le titre sur le célèbre titre Control, le constat est encore pire. L’autonomie du Steam Deck n’a pas dépassé les 85 minutes. Enfin, la console de LinusTechTips n’a tenu que 3 heures et 21 minutes sur le titre Ghostrunner, alors que les graphismes étaient pourtant en Medium et que les FPS étaient limités à 30.

Le Steam Deck est donc bien loin de respecter l’autonomie comprise entre 2 et 8 heures promise par Valve, et aucun créateur n’a réussi à trouver un jeu qui permettait de jouer pendant 8 heures. Il existerait néanmoins quelques solutions pour améliorer l’autonomie de sa console d’une trentaine de minutes. Vous pouvez par exemple activer la V-Sync et limiter le nombre d’images par seconde à 60. L’écran du Steam Deck étant à 60 Hz, il n’y a aucun intérêt à pousser la carte graphique à plus de 60 FPS.