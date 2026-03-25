Vite, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est à prix cassé pour quelques heures : ce gonfleur de pneu est un indispensable !

Ne vous fiez pas à ses dimensions compactes, cette seconde génération du compresseur d’air portable de Xiaomi est l’allié idéal pour gonfler vos pneus de voiture, de trottinette, de moto et bien plus encore ! Et aujourd’hui seulement vous pouvez l’avoir à 31,91€ au lieu de 59,99 € grâce au code FRASPHD03.

Xiaomi Electric Compressor 2

Actuellement en vente à 59,99 € sur le site officiel de la marque, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Ce compresseur d’air portable est en effet affiché à 34,91 € avec la livraison gratuite et rapide. Mais ça n’est pas tout !

À l’occasion de son anniversaire, le géant du e-commerce propose une série de codes qui viennent encore plus casser les prix. Ainsi, vous pouvez avoir jusqu’à 85 € de réduction supplémentaire ! Si le compresseur d’air de nouvelle génération vous intéresse, en renseignant le code FRASPHD03 qui vous donne 3 € de remise dans le panier dès 15 € d'achat, vous pouvez vous l’offrir à seulement 31,91 €. C’est un excellent prix pour ce puissant gonfleur de pneu !

Pour rappel, voici les codes valables pour l’anniversaire d’AliExpress. Attention, ils expirent ce soir, le 25 mars à 23h59. Il faut donc en profiter rapidement !

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : FRASPHD03
  • 5 € de remise dès 30 € d’achat : FRASPHD05
  • 7 € de remise dès 49 € d’achat : FRASPHD07
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : FRASPHD11
  • 20 € de remise dès 139 € d’achat : FRASPHD20
  • 30 € de remise dès 209 € d’achat : FRASPHD30
  • 45 € de remise dès 319 € d’achat : FRASPHD45
  • 60 € de remise dès 429 € d’achat : FRASPHD60
  • 70 € de remise dès 509 € d’achat : FRASPHD70
  • 85 € de remise dès 529 € d'achat : FRAS85
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 à 31,91€ seulement
Au lieu de 59,99 €avec le code FRASPHD03
  • Aliexpress
    31€
    Voir l'offre

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 : un gonfleur compact surpuissant

Le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est un compresseur d’air compact et léger qui ne manque pas de puissance. Grâce à sa pression maximale de 150 PSI (10,3 bars), il peut être utilisé aussi bien pour gonfler un ballon que des pneus de vélo, de trottinette, de moto ou même de voiture puisque la pression recommandée pour une voiture se situe entre 30 et 35 PSI.

Ce modèle est par ailleurs doté de différents modes de gonflage automatiques. Il est capable de détecter la pression des pneus pour un gonflage plus efficace. Vous pouvez suivre en temps réel la pression et le niveau de batterie restant grâce à son écran intégré.

Enfin, le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 embarqué une batterie de 2 000 mAh qui vous permet de recharger rapidement jusqu’à 10 pneus. Ce compresseur à air se recharge via un port USB-C, ce qui le rend compatible avec la plupart des chargeurs de nos smartphones.


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