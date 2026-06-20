Starlink : SpaceX ne veut plus offrir son antenne, les abonnés vont devoir payer

SpaceX resserre la vis pour les utilisateurs de son système d’internet par satellite. En effet, certains avantages Starlink proposés par l’entreprise d’Elon Musk ont tout simplement disparu…

Starlink a beau voir un concurrent de taille arriver en France, cela n’empêche pas l’internet par satellite de SpaceX de dominer largement le marché. Après avoir passé la barre des 400 000 utilisateurs en 2022, Starlink n’a cessé de gagner en popularité. Celui-ci compterait désormais près de 12 millions d’utilisateurs à travers le monde. Et cette popularité a été accompagnée par certaines offres particulièrement alléchantes.

En effet, en 2025, l’entreprise d’Elon Musk lançait une formule inédite. Celle-ci permettait aux abonnés à l’offre résidentielle de Starlink de bénéficier d’une antenne Standard totalement gratuite sous certaines conditions. Pour rappel, quelques années plus tôt, SpaceX facturait son antenne 499 dollars.

Et pourtant, il semblerait que SpaceX soit en train de faire machine arrière. En effet, après avoir augmenté ses prix et réduit ses débits, Starlink cesse de fournir son antenne sans contrepartie. Ainsi, les nouveaux abonnés au service d’internet par satellite devront louer leur antenne pour 10 dollars par mois.

Starlink supprime discrètement plusieurs avantages

Au premier abord, on pourrait penser que ce coût de location d’antenne Starlink n’est pas particulièrement élevé. Mais il ne faut pas oublier que ces 10 dollars viennent s’ajouter à votre abonnement Starlink, qui n’est pas donné.

Ainsi, depuis le 15 juin 2026, les trois niveaux d’abonnement résidentiel s’accompagnent d’une option de location d’antenne Starlink. Aux États-Unis, l’offre résidentielle démarre à 55 dollars par mois. Il faudra donc débourser 65 dollars par mois au total pour bénéficier de l’internet par satellite de SpaceX. Les pays concernés par ce changement seraient les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, le Canada, la France et l’Australie.

Mais l’offre résidentielle de Starlink n’est pas la seule concernée par ces changements. En effet, les abonnés à Residential Max se voient eux aussi privés de l’antenne Starlink Mini autrefois gratuite. Par ailleurs, ces derniers perdent également l’accès à tarif réduit aux forfaits itinérants (Roaming).

Quoi qu’il en soit, SpaceX semble avoir de grandes ambitions pour le futur de son système d’internet par satellite. Avec Starlink V2, Elon Musk veut par exemple fournir une connexion 5G à toute la planète. Rien que ça.

Source : Starlink