Starlink voit un concurrent de taille arriver en France, Amazon Kuiper, et il pourrait être beaucoup moins cher

Starlink va bientôt devoir faire face à un concurrent de taille dans la course à l'Internet spatial : Amazon Kuiper. C’est officiel : ce service d’Internet haut débit par satellites d'Amazon débarque en France, la firme vient d’en obtenir l’autorisation. Ce sera probablement l'occasion d'obtenir une connexion moins chère, Amazon semblant annoncer des prix abordables.

La course à l’Internet spatial est un enjeu stratégique de taille pour les géants de la tech et Amazon n’est pas en reste avec son Projet Kuiper qui vient encore de franchir une nouvelle étape. Et c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'Internet par satellite : cette compétition pourrait bien réduire les prix.

Le déploiement des satellites d’Amazon en orbite basse a commencé en avril 2025 et le 16 juillet Amazon a ajouté 24 satellites supplémentaires à sa constellation, portant le nombre de satellite de la marque à 78. Mais ce n’est qu’un début pour ce projet d’ampleur : Amazon prévoit une constellation initiale de plus de 3 200 satellites, qui sera suivie d’une seconde de 7 774 satellites supplémentaires, pour 10 000 satellites au total.

Le but ? Fournir un accès Internet haut débit fiable et abordable à ses clients dans le monde, notamment afin de réduire la fracture numérique. Et c’est officiel, ce service sera également disponible en France.

Amazon Kuiper débarque en France pour concurrencer Starlink

En novembre 2024, Amazon a demandé l’autorisation pour pouvoir utiliser des bandes de fréquence (entre la Terre et l’espace et inversement) « afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine ». Et l’Arcep a accédé cette demande en octroyant à Amazon une autorisation valable 10 ans à compter du 15 avril 2025, d’après nos confrères de Numerama, à la suite d’une consultation publique et de nombreuses réunions. Elle précise aussi qu’Amazon Kuiper sera notifié au moins un an avant l’expiration de cette autorisation et qu’elle lui fournira les conditions de son renouvellement ou les motifs de son refus.

Si les tarifs n’ont pas encore été annoncés par Amazon, la multinationale déclare que « l’accessibilité est un principe clé du Projet Kuiper ». Des prix et un service adaptés à chaque pays seront donc mis en place, avec plusieurs d’options. Le but ? Concilier performance, accessibilité et flexibilité. Le terminal client standard offrira des débits descendants allant jusqu’à 400 Mbit/s et le modèle ultra-compact jusqu’à 100 Mbit/s, soit la possibilité de regarder des films et des séries sans se soucier de la latence, voire de jouer en cloud gaming : une proposition semblable à celle de Starlink.

Et c’est là tout l’enjeu, les projets de constellation se multiplient, renforçant la compétition. Starlink est le leader du marché de la connexion Internet spatiale grâce à ses quelques 7500 satellites actifs et le plus de parts de marché. Amazon Kuiper cherche donc à concurrencer Starlink avec un segment stratégique : le prix. C'est là-dessus qu'Amazon veut se démarquer, un moyen pour l'entreprise d'attirer davantage de clients.

Mais c’était sans compter sur le programme européen IRIS² qui consiste à proposer un réseau internet en 2030 grâce à une constellation de 300 satellites, ou encore Globalstar. La course à l'Internet spatial promet de s'intensifier.