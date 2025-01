Starlink Mini : le modem satellite de SpaceX est à un prix imbattable à la Fnac

Le kit Starlink Mini fait l'objet d'un bon plan à la Fnac. Au cours des soldes d'hiver, le modem satellite de SpaceX bénéficie d'une réduction de 120 euros. Toutes les informations sur l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

La version Mini du Starlink créée par SpaceX est à l'honneur sur le site de la Fnac. Dans le cadre des soldes d'hiver 2025, le modem satellite permettant d'avoir un Internet très haut débit est à 279,99 euros au lieu de 399,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 120 euros par rapport à son prix de lancement dans l'Hexagone.

Compact et portable, le Starlink Mini est un kit doté d’un routeur Wi-Fi intégré et d’une entrée d’alimentation consommant peu d’énergie et pouvant atteindre des vitesses maximales supérieures à 100 Mbit/s. Idéal pour être emmené partout, l'appareil embarque le Wi-Fi 5 et un port Ethernet pour les routeurs tiers et le maillage.

D'un poids de plus d'un kilo avec la béquille, le modèle Mini du Starlink affiche des dimensions précises de 29,85 x 25,9 x 3,85 cm. Enfin, pour profiter de l'Internet par satellite avec le Starlink Mini, il est nécessaire de prendre un forfait résidentiel ou itinérance dont le prix peut varier en fonction des besoins de l'utilisateur.