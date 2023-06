Metal Gear Solid 3 : Konami donne des détails sur le remake du jeu culte

Metal Gear Solid 3 Remake, ou Metal Gear Solid Δ de son nom officiel, a été annoncé lors du PlayStation Showcase du 25 mai dernier avec un teaser très mystérieux. Konami donne aujourd’hui plus de détails sur ce projet ambitieux.

Metal Gear Solid Δ (à prononcer Delta) a été annoncé lors du PlayStation Showcase du 25 mai dernier. Il s’agit d’un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, sorti en 2004 sur PS2. Le titre n’a pas montré grand-chose, mais aujourd’hui, son éditeur Konami donne plus de détails à son sujet.

C’est dans les colonnes d’IGN US qu’on en apprend un peu plus sur ce futur jeu. Il est développé en interne chez Konami, par des personnes qui ont déjà travaillé sur les anciens jeux de la licence, tandis que le studio Virtuos donne un coup de main. La question qui brûle les lèvres est évidemment la présence ou non d’Hideo Kojima. Remercié après avec un Metal Gear Solid V au développement tumultueux, il dirige désormais sa propre structure. De ce fait, il n’est pas du tout impliqué dans ce remake. Yoji Shinkawa, lead designer du titre original, n’est pas non plus de la partie.

Metal Gear Solid 3 Remake se voudra fidèle au jeu de base

Metal Gear Solid Δ sera bien un remake, c’est-à-dire une réinterprétation du jeu de base. Toutefois, l’histoire ne sera pas changée et le casting vocal d’origine sera conservé. Les acteurs ne sont pas impliqués, puisque ce sont les répliques du titre originel qui seront reprises. On peut donc s’attendre à un résultat fidèle, mais avec des changements profonds en termes de graphismes et pourquoi pas dans certains aspects du gameplay.

Pourquoi commencer par Metal Gear Solid 3 et pas par le premier volet ? Plusieurs raisons sont énoncées par Konami. Pour commencer, MGS 3 est le premier volet en termes de chronologie (il se déroule en 1964), il n’est donc pas absurde de commencer par celui-ci. Deuxièmement, c’est l’un des plus appréciés des fans. Troisièmement, Konami va également sortir la Master Collection, une compilation qui regroupe des lissages HD de Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2, soit les titres sortis avant MGS 3. Ce dernier sera aussi inclus, mais il s’agira d’un simple remaster, et non du remake Delta qui est un projet à part.

Pas de date de sortie annoncée pour le moment, mais nul doute que nous en saurons un peu plus dans les prochains mois.