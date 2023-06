Xbox Game Pass : cartes de jeux, accessibilité, interface, l’appli PC fait peau neuve

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l'application PC du Xbox Game Pass. Au programme, une interface remaniée et améliorée et un focus sur l'accessibilité et les fonctions sociales. On fait le point ensemble.

En avril 2023, Microsoft a annoncé l'arrivée du Xbox Game Pass pour PC dans 40 pays supplémentaires, avant de lancer quelques semaines plus tard le nouveau programme de parrainage.

Toujours dans cette optique d'améliorer l'expérience utilisateur sur PC, la firme de Redmond vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour l'appli PC de son service gaming.

Des cartes de jeux plus complètes

En premier lieu, les équipes de Microsoft ont apporté quelques modifications à l'interface. En effet, les cartes de jeux dispenseront plus d'informations et de manière plus claire à compter d'aujourd'hui. Ainsi, vous pourrez y voir :

le titre du jeu

l'éditeur

le prix

le temps moyen qu'il faudra pour le terminer grâce aux données du site HowLongToBeat

sa date d'arrivée ou de départ du Game Pass

Le genre

Par ailleurs, Microsoft a facilité l'utilisation des filtres pour faire le tri dans les différentes collections et dans votre bibliothèque. On pourra par exemple classer les titres selon les fonctionnalités dédiées à l'accessibilité, les notes utilisateurs ou encore selon le temps estimé pour voir les crédits de fin. Précisons également que de nouvelles collections font leur apparition. Pratique pour découvrir les jeux les plus populaires en France ou bien ceux qui se finissent rapidement.

L'accessibilité et les fonctions sociales font peau neuve

Les paramètres d'accessibilité bénéficient également d'un menu dédié depuis lequel vous pourrez personnaliser vos différentes options (mais aussi rechercher des jeux selon vos critères).

Enfin, concluons ce tour d'horizon par un focus sur les fonctionnalités sociales. Désormais, il est possible de maintenir ouvertes vos fenêtres de listes d'amis, de chat et de groupe en pleine partie. Sur les configurations à deux écrans ou plus, il suffira de faire glisser les fenêtres sur les bureaux inoccupés pour continuer à suivre l'activité de vos amis rapidement. “Nous avons rendu plus facile que jamais la découverte et l'ajout de nouveaux amis directement à partir de la liste d'amis. D'un seul clic, vous pouvez voir les joueuses et les joueurs avec lesquels vous avez récemment joué et relier votre compte Steam pour que vos amis puissent avec vous dans l'écosystème Xbox”, écrit Microsoft.

Source : Xbox Wire