Star Wars Jedi Survivor : les configurations requises sont là, votre PC est-il prêt ?

La sortie de Star Wars Jedi Survivor, la suite tant attendue de Jedi Fallen Order, approche à grands pas. En amont du lancement prévu le 28 avril prochain, EA vient de dévoiler les configurations requises pour jouer au titre sur PC. Et bonne nouvelle, pas besoin d'un foudre de guerre.

Comme vous le savez peut-être, Star Wars Jedi Survivor, la suite tant attendue de l'excellent Star Wars Jedi Fallen Order, doit débarquer sur PS5, Xbox Series X/S et PC ce 28 avril 2023.

Au départ, le titre était censé sortir sur nos machines à la début mars 2023, mais finalement, les équipes de Respawn Entertainment ont préféré décalé le lancement du jeu, dans l'optique d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs.

Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avant le retour de Kal Kestis. Après avoir diffusé une nouvelle bande-annonce centrée sur l'histoire du jeu, EA vient de dévoiler les configurations requises pour jouer au titre sur PC. Et bonne nouvelle, un avion de chasse n'est pas nécessaire.

Les configurations requises de Star Wars Jedi Survivor

Mais sans plus attendre, voyons ensemble les configurations minimales et recommandées.

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits RAM : 8 Go

8 Go Caractéristiques du processeur : 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur* AMD : Ryzen 5 1400

Ryzen 5 1400 Carte graphique** AMD : Radeon RX 580

Radeon RX 580 Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Espace disque : 155 Go

155 Go Processeur alternatif : Intel Core i7-7700

: Intel Core i7-7700 Carte graphique alternative : Nvidia GTX 1070

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits RAM : 16 Go

16 Go Caractéristiques du processeur : 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur* AMD : Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X Carte graphique** AMD : RX 6700 XT

RX 6700 XT Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Stockage : SSD 155 Go

SSD 155 Go Processeur alternatif : Intel Core i5-11600K

: Intel Core i5-11600K Carte graphique alternative : Nvidia RTX 2070

Comme vous pouvez le constater, vous n'aurez même pas besoin d'avoir une RTX 3XXX ou 4XXX pour profiter de ce Star Wars Jedi Survivor dans les meilleures conditions sur PC. Reste maintenant à espérer que le titre soit correctement optimisé pour offrir des performances optimales.

On croise les doigts, surtout après le lancement catastrophique de la version PC de The Last of Us. Alors que Sony nous avait habitué à d'excellents portages de ses exclusivités sur PC, cette adaptation de TLOU déplore des bugs à foisons et de gros soucis de performance.