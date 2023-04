GTA 6 : la date de sortie du jeu pourrait être dévoilée très bientôt, les réseaux sont en émoi

Le bruit court selon lequel Rockstar pourrait bientôt dévoiler plus de détails sur le calendrier de lancement de GTA 6.

GTA 6 est l'un des jeux les attendus de la décennie. Et pour cause, le dernier volet du jeu d’action-aventure des studios Rockstar Games est sorti à l’automne 2013. En automne 2022, la fuite de 90 vidéos de gameplay du titre avait agité la sphère vidéoludique, et depuis, les développeurs s’étaient un peu fait oublier, histoire de développer dans le calme un produit pour lequel les attentes sont énormes. La série des GTA propose des aventures en tous genres dans un monde ouvert très vaste et toujours plus immersif.

I think There is actually a good chance that GTA 6 will be announced before May 17th pic.twitter.com/6HXvYGRZ1X — mnm345 (@mnm345x) April 22, 2023

Le jeu est si lourd en fait, que Rockstar a annoncé qu’il ne sera sans doute pas disponible avant 2024. Un membre de Twitter nommé @mnm345x a publié un message laconique qui devrait réjouir les fans de la franchise : « je pense qu’il y a vraiment une bonne chance pour que GTA 6 soit annoncé avant le 17 mai ». Qui est cet internaute ? Est-il digne de confiance ? Nul ne peut le dire. Il semble assez proche de la source en tout cas pour avancer que l’annonce se fera avant ou lors d'une conférence des actionnaires.

Les développeurs de GTA 6 donneront des nouvelles de leur avancement le 17 mai

GTA V a rapporté 8 milliards $ à la compagnie, mais a nécessité le travail de pas moins de 6000 employés. Les investisseurs de Take Two n’attendent sans doute pas moins du cru 2023 de leur franchise vedette. Il n’est pas certain que l’information dévoilée par mnm345 soit fiable, mais une chose est sûre, c’est qu’elle a créé l’émoi sur les réseaux sociaux, et de ce fait, contribué à augmenter la pression sur les développeurs du jeu qui travaillent d'arrache-pied pour que la sortie du jeu ne soit pas retardée.

Un internaute nommé Tez2 y était allé de sa petite prédiction. Selon lui, Rockstar annoncera une date de lancement pour GTA 6 au dixième anniversaire de Grand Theft Auto V, c’est-à-dire en septembre-octobre 2023. Bien évidemment, seuls les dirigeants de Rockstar Games auront le mot de la fin, mais ils le savent, le jeu doit sortir au plus tard en 2024, quitte à retirer des éléments du jeu.