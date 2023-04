Star Wars Jedi Survivor s’offre une dernière bande-annonce qui promet une aventure épique

Star Wars : Jedi Survivor a reçu sa dernière bande-annonce avant son lancement sur PlayStation 5, Xbox Series et PC à la fin du mois, voici tout ce que la nouvelle vidéo nous apprend au sujet du jeu.

Dans le cadre de Star Wars Celebration Europe 2023, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont publié une nouvelle et dernière bande-annonce de gameplay pour Star Wars Jedi : Survivor, la suite du célèbre Star Wars Jedi de 2019 : Fallen Order. Avant sa sortie le 28 avril prochain, le nouveau trailer nous en apprend plus sur l’histoire du jeu.

La bande-annonce commence par montrer Cal se réveillant sur une planète désertique inconnue, avant de le voir parler à Cere du « poids de la galaxie sur ses épaules ». On voit Cal explorer plusieurs planètes, comme Koboh et Coruscant, et affronter des Stormtroopers. Le jedi va même pouvoir traverser le désert en speeder bike tout en affrontant des scouts et en les envoyant voler dans des Tie-Fighter.

Jedi Survivor va avoir droit à de nouveaux méchants

Dans cette nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi : Survivor, nous découvrons aussi une série d'ennemis que le protagoniste Cal Kestis aura pour mission de vaincre. Il s'agit notamment de Droidekas Séparatistes protégés par un bouclier, ainsi que du terrifiant Rancor qu’on pouvait apercevoir dans Star Wars : Épisode VI.

On aura également droit à des AT-ST blindés, et à de nouveaux compagnons de combat. Cal va pouvoir faire équipe avec de nombreux alliés, dont notamment l'équipage du Stinger Mantis, qui comprend l'ancien maître Jedi Cere Junda, la Nightsister Merrin, le pilote Greez Dritus et, bien sûr, Cal et le BD-8. Cinq ans après le jeu original, l'équipe a ralenti ses activités et s'est installée sur une seule planète. La construction d'une base d'opérations fera partie du gameplay, même si les joueurs pourront toujours se rendre sur d'autres planètes, désormais grâce au voyage rapide.

Comme on pouvait s’y attendre, Jedi Survivor offre des graphismes époustouflants et un gameplay qui s'annonce immersif, exploitant pleinement les capacités des consoles next-gen. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Windows PC fin avril. On connaît d’ailleurs déjà les configurations PC requises, le jeu promettant de ne pas être aussi gourmand que d’autres AAA.