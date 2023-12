La suite de la meilleure série Star Wars serait décalée, vous n’êtes vraiment pas près de la regarder

La saison 2 d’Andor se fait attendre. Alors que tous les signaux pointaient vers une sortie pendant l’année 2024, une déclaration officielle de Disney met le doute. Selon les sources d’io9, la diffusion sur Disney+ ne serait pas à prévoir avant 2025.

Diffusée à partir de septembre 2022, la saison 1 d’Andor a marqué les esprits par sa qualité d'écriture, sa maturité et son ton très axé sur le thriller d’espionnage. La saison 2, qui conclura la série, est attendue de pied ferme par les fans. Il faudra cependant prendre son mal en patience avant de la découvrir.

En effet, un communiqué de presse officiel de Disney évoque les séries Star Wars à venir sur sa plateforme de streaming. La firme de Mickey parle de Skeleton Crew, de The Acolyte… et c’est tout. Pas de mention de la saison 2 d’Andor. Rien. Nada.

La saison 2 d’Andor ne devrait pas arriver avant 2025

Pourtant, le showrunner Tony Gilroy avait suggéré une arrivée dans le courant de l’année 2024. Est-ce un oubli de Disney ? Selon io9, la série aurait été décalée à 2025 pour une bonne raison : elle a été sévèrement touchée par la grève des scénaristes et des acteurs. La production a été coupée à la moitié du tournage. Autant dire que ça n’aide pas.

Trois ans sépareraient donc les deux saisons d’Andor, une éternité pour une série. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pour le moment, aucune série Star Wars n’est prévue pour 2025, Andor pourrait donc combler ce déficit. De quoi patienter un peu avant le prochain film, toujours prévu pour 2026. Pour rappel, Andor raconte l’histoire de Cassian Andor (Diego Luna), l’espion de Rogue One. La saison 1 nous narrait comment il en est venu à défier l’empire et à entrer dans la rébellion. La saison 2 se focalisera sur ses missions au sein de l’organisation clandestine et fera le lien avec Rogue One.

En 2024, nous pourrons ronger notre frein devant Skeleton Crew, une série portée par Jude Law qui suivra les aventures d’une bande d’ados perdus dans l’espace, mais aussi devant The Acolyte, qui racontera comment les Sith sont revenus avant l’Episode I.

Source : io9 (Gizmodo)