What If… ? : le trailer de la saison 2 dévoile un multivers dans tous ses états

Disney+ vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison de What If…?, sa série d’anthologie qui explore le MCU. Dans ces 9 nouveaux épisodes, celle-ci va imaginer d’autres scénarios alternatifs du multivers. Elle sera diffusée à partir du 22 décembre prochain sur la plateforme de streaming.

Si les séries Marvel sont globalement considérées comme inégales, certaines font régulièrement l’unanimité auprès des fans. C’est le cas de What if…?, dont la première saison a été diffusée en 2021. Cette série animée d’anthologie a un concept aussi simple que fort : imaginer des univers alternatifs aux événements canoniques du MCU, où tout est théoriquement possible.

Vous auriez préféré une autre fin à un certain film ? Vous avez toujours rêvé que certains personnages se croisent ? C’est exactement ce que propose What if…? — et certainement ce qui explique son succès. Sans surprise, Disney+ a donc commandé une seconde saison, dont les premières images viennent tout juste d’être dévoilées via une première bande-annonce.

Sur le même sujet — Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

What if… ? saison 2 débarque le 22 décembre sur Disney+

Autant le dire tout de suite, cette nouvelle saison s’annonce tout aussi loufoque, si ce n’est plus, que la première. L’humour bien connu du MCU est toujours là, et vient rythmé des scènes d’actions dantesques, dans lesquelles on retrouve bon nombre de personnages appréciés : Tony Stark, Thor, Dr Strange, tous ont répondu à l’appel de cette deuxième saison.

Les références risquent elles aussi d’être légion, comme l’indique l’extrait en fin de bande-annonce, qui pousse le parallèle avec Die Hard (Piège de Cristal) jusqu’à citer le nom de John McClane. Nul doute que les amateurs de productions Marvel — et visiblement d’autres franchises cultes — y trouveront leur compte dans cette nouvelle salve d’épisodes.

Cette deuxième saison sera disponible sur Disney+ à compter du 22 décembre prochain. Elle sera diffusée à raison d’un épisode par jour (la saison en compte 9) jusqu’au 30 décembre inclus. Autant dire que l’on s’attend à une certaine emphase sur la période le Noël. Disney+ précise par ailleurs que certains acteurs du MCU live action reprendront leur rôle en tant que doubleur sur la série animée.