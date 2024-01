She Hulk : l’actrice principale a une mauvaise nouvelle pour la saison 2

Les fans de Marvel's She-Hulk : Attorney At Law seront peut-être déçus d'apprendre que la star de la série, Tatiana Maslany, a apparemment confirmé qu'il n'y aurait pas de deuxième saison de la série de Disney+.

Maslany, qui incarne l'avocate à la peau verte et superhéroïne Jennifer Walters, alias She-Hulk, a fait une révélation choc lors d'une apparition dans le jeu Codenames Live de NerdIncorrect sur Twitch. Lorsque l'animateur lui a demandé s'il y avait un espoir pour une saison 2, Maslany a répondu : « Je ne pense pas. Je pense que nous avons dépassé notre budget et que Disney nous a dit “non merci” ».

Bien que le commentaire de Maslany ne soit pas une annonce officielle, il sonne comme une réponse définitive. La première saison de la série, qui comptait 10 épisodes, s'est achevée sur un cliffhanger qui laissait la porte ouverte à une éventuelle suite. La scénariste principale de la série, Jessica Gao, a également déclaré dans une interview qu'elle avait des idées pour d'autres saisons et qu'elle avait adoré travailler avec Maslany et le reste de l'équipe.

La saison 1 de She-Hulk a coûté trop cher

Il semble donc que Disney ait décidé de mettre un terme à She-Hulk, qui était l'une des séries les plus controversées de son univers cinématographique. La série, qui était une comédie parodiant le genre dramatique juridique, a reçu des avis mitigés de la part des critiques et des fans. Certains ont salué l'originalité, l'humour et la représentation de la série, tandis que d'autres ont critiqué le ton, l'écriture et les effets visuels.

Selon un rapport de Variety, le budget de la série s'élevait à 25 millions de dollars par épisode, ce qui était comparable à celui d'une superproduction cinématographique. Ce coût élevé s'expliquerait notamment par l'utilisation intensive de l'imagerie de synthèse pour créer le personnage de She-Hulk. Toutefois, le rapport affirme également que la production de l'émission a connu des retards et des difficultés, et que les effets visuels n’ont pas été à la hauteur des attentes.

On ne la retrouvera donc probablement pas dans une saison 2, mais She-Hulk pourrait bien ne pas disparaître tout de suite. Il est probable que nous la revoyons dans d’autres films du MCU, puisqu’il s’agit maintenant d’un personnage important. Cependant, Maslany ne semble pas avoir l'intention de reprendre son rôle de sitôt. Elle a dit en plaisantant qu'elle n'avait ni travail ni projet et qu'elle n'était pas active sur les médias sociaux.