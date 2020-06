Stadia va enfin permettre de jouer avec la data des smartphones Android

La dernière version de l’application Android Stadia (2.23) montre que Google est sur le point d’activer plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de jouer sur les données cellulaires avec les smartphones Android ainsi que le partage familial. Un nouveau menu pour tester des fonctionnalités fera bientôt son apparition.

Nos confrères de 9to5Google ont passé au peigne fin la dernière version de l’APK de Google Stadia (2.23). Cette version n’apporte pas vraiment de grande nouveautés pour l’utilisateur. Mais le code se peuple de nouvelles références à des fonctionnalités que Google est visiblement sur le point d’activer. La première d’entre-elles, c’est la possibilité de jouer sur les données mobiles. Il est en effet possible de jouer à des jeux avec Stadia directement sur certains smartphones Android (les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro viennent de rejoindre la liste).

Google est sur le point d’activer plusieurs fonctionnalités manquantes

Mais pour cela, il faut pour l’instant obligatoirement se connecter à un réseau WiFi. La possibilité de jouer en 4G, et bientôt en 5G déverrouille le potentiel du service puisqu’il va devenir possible de jouer vraiment partout à des jeux quatre étoiles. On relève que GeForce NOW permet déjà de jouer sur les données. De même que Microsoft xCloud dans le cadre de sa bêta fermée. Cette nouvelle fonctionnalité devrait déboucher sur un nouveau menu « Experiments ».

Les références dans le code pointent en effet vers une fonctionnalité expérimentale et qui ne sera offerte que pour une sélection restreinte de titres dans un premier temps. Autre nouveauté qui devrait bientôt faire son arrivée : le partage familial. Là encore on trouve de nombreuses références qui dessinent le fonctionnement du service. Ainsi on apprend par exemple que chaque jeu ne pourra être lancé que par un utilisateur.

On apprend également qu’il sera possible de définir le statut de partage pour chaque jeu individuellement. Les contrôles parentaux permettront de restreindre l’accès à certains jeux. Enfin la dernière fonctionnalité à pointer le bout de son nez, ce sont des notifications à destination des abonnés Stadia Pro. Le but est d’avertir les abonnés lorsque de nouveaux jeux peuvent être déverrouillés.

Lire également : Cyberpunk 2077 sera disponible sur Google Stadia d’ici fin 2020

Doucement mais sûrement, Google comble les lacunes du service. Jouez-vous sur Google Stadia ? Que pensez-vous du service pour le moment ? Partagez votre avis dans les commentaires !