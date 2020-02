Stadia est désormais compatible avec les Galaxy S20 et 15 autres smartphones

Stadia, la plate-forme de jeu en streaming de Google, devient compatible avec 18 nouveaux smartphones. Dans la liste, vous retrouvez tous les Galaxy S20 présentés en début de mois par Samsung, ainsi qu’une dizaine d’autres modèles de la firme coréenne. À cela s’ajoutent les smartphones orientés gamers des marques Razer et Asus.

Sur Android, la compatibilité de Stadia a (trop) longtemps été une exclusivité des Pixel. Puis, cette compatibilité s’est étendue à des téléphones d’autres marques. Google a en effet développé des versions de son application pour le Galaxy S10e, le Galaxy Note 9 et le OnePlus 6T. Toutefois, ce n’était qu’un test de Google, le support de ses trois téléphones n’ayant pas été rendu public par la firme de Mountain View.

Une semaine plus tard, soit le 20 février, le service sera enfin proposé officiellement aux propriétaires de smartphones d’autres marques (avec toujours la nécessité de brancher la manette sans fil au mobile, comme sur le visuel ci-dessus). Trois sont concernées par cette première vague : Samsung, qui avait visiblement participé aux tests, Razer et Asus. Rappelons que la présence de ces deux dernières est assez logique puisqu’elles ciblent les hardcore gamers sur Android. La cible est donc naturelle. En revanche, OnePlus n’a pas été retenue, alors que l’un de ses modèles avait été choisi pour les tests. Ces derniers n’ont peut-être pas été concluants. Ou ce n’est jusque que partie remise.

Tous les flagships de Samsung de ces trois dernières années

Le nombre de smartphones compatibles augmente de 8 (Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 et 4XL) à 26 modèles. Ce sont donc 18 modèles qui intègreront officiellement la liste. La très grande majorité de ces mobiles sont signés Samsung. Nous y retrouvons le Galaxy Note 9, qui a fait partie de la période de test, ainsi que les trois Galaxy S20 (S20, S20+ et S20 Ultra) que Samsung a présentés la semaine dernière. Sont également concernés les S10 et S10+, le S9 et le S9+, le S8, le S8+ et le S8 Active, le Note 10 et le Note 10+, ainsi que le Note 8. Soit tous les modèles haut de gamme de Samsung de 2017 à 2020. En revanche, le Galaxy S10e n’a pas été retenu. Pour l’instant.

Côté Razer et Asus, ce sont quatre modèles qui sont compatibles. Le Razer Phone et le Razer Phone II d’un côté. Le ROG Phone et le ROG Phone II de l’autre. Aucune surprise. Il est possible que la compatibilité s’étende prochainement à d’autres marques orientées hardcore gamers, comme Blackshark ou Nubia Red Magic. Nous nous attendons également à ce que le nombre de marques plus traditionnelles augmente également : Xiaomi, OnePlus, Oppo, etc.

