Jeu vidéo : une étude montre qu’il y aura 3 milliards de joueurs d’ici 2023

Alors qu’en 2019, la France affichait 37 millions de joueurs, la part des joueurs et joueuses dans le monde ne semble pas s’arrêter. D’après une étude menée par le cabinet Newzoo, la planète comptera près de 3 milliards de joueurs d’ici 2023, soit près de 39% de la population mondiale. Ce cap ne sera pas compliqué à atteindre, puisque nous sommes déjà près de 2,69 milliards joueurs.

D’ici la fin de l’année 2020, les 2,7 milliards seront dépassés, avec 2,5 milliards de joueurs sur mobile, 1,3 milliard sur PC et 800 millions sur consoles de salon. Ces statistiques dépassent les 2,7 milliards car la plupart des joueurs ne se cantonnent pas à une seule plateforme. Ces statistiques impressionnantes sont dues à l’excellente forme des marchés africains, latino-américains ainsi que ceux du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique.

Le free-to-play, le modèle économique incontournable

Ces marchés en développement contribuent grandement à l’augmentation du nombre globale de joueurs. Une meilleure infrastructure internet, des smartphones plus accessibles, et un revenu moyen en hausse sont les facteurs clés de cette augmentation. À titre d’exemple, Newzoo explique que le nombre de joueurs en Afrique et au Moyen-Orient est supérieur à celui de l’Amérique du Nord. En 2022, ce sera au tour de l’Europe de s’incliner.

En outre, l’étude met en avant l’importance capitale des transactions en jeu. Les microtransactions et le modèle du free-to-play sont amenés à devenir la norme, sur mobile comme sur console, à l’heure où le format digital s’impose de plus en plus face au support physique. Dans les faits, 98% des revenus globaux générés par les jeux mobiles proviennent des microtransactions. On approchera progressivement des 100% dans les deux prochaines années.

