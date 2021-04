Stadia Pro : Trine 4, Hotline Miami 2, Floor Kids… voici la liste des jeux gratuits en mai 2021

Avec votre abonnement Stadia Pro vous pouvez déverrouiller trois nouveaux jeux en mai 2021. Google vous propose ainsi de découvrir d'ici quelques jours les jeux Trine 4, le jeu de tir nostalgique Hotline Miami 2 et le jeu de breakdance freestyle Floor Kids – sur des instrus de Kid Koala.

Stadia offre tous les mois trois ou quatre jeux aux abonnés Stadia Pro. L'abonnement coûte 9,99 euros par mois et donne accès, en plus de cette sélection de jeux offerts, à un streaming de meilleure définition (4K) et une pluie de réductions sur l'achat de jeux dans le Stadia Store. En avril 2021 Google permettait de déverrouiller gratuitement à Resident Evil 7, Bob l’éponge et YS VIII Lacrimosa of Dana. Ce mois-ci Stadia Pro permet de déverrouiller 3 nouveaux jeux gratuitement.

Trine 4 The Nightmare Prince est offert pour les abonnés Stadia Pro

Trine 4 est un jeu de plateforme sous forme de puzzle 2.5D développé par Frozenbytes. Vous allez plonger dans les aventures de Amadeus, Potius et Zoya alors qu'ils partent à la recherche de Prince Selius. Trine propose un mode multiplayer en local ou en ligne. L'histoire est captivante : vous suivez les aventures d'un prince hanté par ses démons alors que vous vous aventurez dans des paysages de comptes de fée piqués d'accents cauchemardesques. Le jeu propose des combats, de nombreux défis et beaucoup d'action !

Jouez à Hotline Miami 2 Wrong Number en avril 2021

Hotline Miami 2 est jeu de tir délicieusement rétro développé par Devolver Digital. L'intrigue a lieu avant et après les événements du premier opus, et se concentre autour de l'histoire du personnage de Jacket, dont le passe temps favori est de massacrer des pans entiers de la maffia russe sur ordre de voix mystérieuses qui laissent des messages sur son répondeur… tout un programme !

Dansez sur la musique de Kid Koala dans Floor Kids gratuit avec Stadia Pro

Floor Kids est un jeu de breakdance freestyle sur la musique du célèbre Kid Koala. Le joueur est donc libre de ses mouvements et un système de points sophistiqué récompense le rythme, originalité et style de vos chorégraphies. Des centaines de mouvements différents sont possibles avec un nombre infini de permutations. Le jeu propose deux modes, un mode à un joueur et un mode multijoueur où vous pourrez affronter vos amis. Il y a également un mode story, dans lequel le joueur doit choisir l'und es personnages du jeu et assembler sa crew.

Testez gratuitement Resident Evil Village pendant une heure jusqu'au 9 mai

Resident Evil VII est sans conteste l'un des opus les plus flippants de la franchise. L'intrigue se déroule quelques années après Resident Evil 7 avec Ethan Winters dans le rôle principal. Ethan est avec sa femme Mia et sa fille Rosemary lorsque Chris Redfield apparait et le kidnappe. Il se réveille dans un mystérieux village quelque part en Europe. Ethan travers le village pour sauver sa fille. L'endroit est gouverné par quatre différents boss mutants avec chacun leur propre armée de monstres…

A partir du 2 mai 2021 à 2 heures du matin (un super horaire pour se plonger dans l'univers glauque du jeu) vous pourrez tester Resident Evil Village pendant 60 minutes – jusqu'au 9 mai. Cette démo est ouverte à tous les joueurs Stadia qu'ils aient un abonnement Pro ou Base.

State Share débarque dans Serious Sam 4

Google continue de déployer les fonctionnalités promises en amont du lancement de Stadia au compte-gouttes. Dans certains cas, Google a déjà annoncé qu'une fonctionnalité est disponible alors que presque aucun jeu ne la prend en charge. C'est le cas de State Share, qui permet de créer un lien pour que vos amis et followers vous rejoignent à un point précis dans un jeu. En février 2021, nous vous annoncions que Stadia a activé State Share dans Hitman III. Vous pouvez désormais également utiliser la fonctionnalité dans Serious Sam 4.

Les autres nouveautés du mois de mai 2021

Stadia propose également une poignée de nouveautés ce mois-ci. le jeu Legend of Keepers Career of a Dungeon Manager débarque sur Stadia ce jeudi. Votre mission sera de protéger vos propres donjons avec des monstres pièges et artefacts magiques, et de déjouer des héros. Le jeu mélange habilement la dimension managériale des Sims avec le genre des jeux de rôles. Vous pourrez l'acheter sur le Stadia Store dès le 29 avril 2021 à 18 heures pour une vingtaine d'euros.

Google annonce également des réductions pour les abonnés Stadia Pro sur des jeux comme FIFA 2021, GRID, Far Cry New Dawn et bien plus encore. Consultez le Stadia Store avec votre compte Stadia Pro.